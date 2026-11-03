Bakan Bayraktar duyurdu: Güney Kore ile enerjide yeni dönem! 3 kritik anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Güney Kore ziyaretinde eşlik eden Bakan Bayraktar bugün enerji ve madencilik alanlarında imzalanan üç mutabakat zaptına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bayraktar açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung başkanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından, liderlerimizin huzurunda enerji ve madencilik alanlarındaki iş birliğimize kapsamlı bir çerçeve kazandıran iki mutabakat zaptını imzaladık. Kore Cumhuriyeti İklim, Enerji ve Çevre Bakanlığı ile 'Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesi Mutabakat Zaptı'nı; Ticaret, Sanayi ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile de 'Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Bu anlaşmalarla nükleer enerji ve temiz enerji teknolojileri başta olmak üzere enerjinin tüm alanlarında ortak çalışmalar geliştirecek; kritik mineraller ve nadir toprak elementlerinde kaynak potansiyelimizi teknoloji, yatırım ve yüksek katma değerli üretimle buluşturacak iş birliklerini ilerleteceğiz. Yılda bir kez dönüşümlü olarak düzenlenecek Türkiye-Kore Enerji Dönüşümü Forumu ile de bu çalışmaların uygulamaya yansımasını yakından takip edecek, üst düzey diyaloğumuza süreklilik kazandıracağız. Ayrıca liderlerin huzurunda TÜNAŞ ile KEXIM arasında imzalanan 'Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı'yla da TÜNAŞ'ın ülkemizde geliştireceği nükleer güç santrali projelerine yönelik potansiyel finansman imkânlarının değerlendirilmesi için bir iş birliği çerçevesi oluşturuldu. Ülkelerimizin mühendislik, teknoloji ve sanayi birikimini ortak projelere taşıyacak bu anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"TÜRKİYE İLE GÜNEY KORE ARASINDAKİ KÖKLÜ DOSTLUK VE STRATEJİK ORTAKLIĞIN GÜÇLENECEĞİNE İNANIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile görüşmesine ilişkin de açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Türkiye ile Güney Kore arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklığın, özellikle enerji alanında teknoloji paylaşımını, iş birliğini ve karşılıklı yatırımları artıracak yeni adımlarla daha da güçleneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKAN, KEPCO'NUN VE JS LİNK'İN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Bayraktar, temasları çerçevesinde Güney Kore'nin en büyük kamu elektrik dağıtım şirketi KEPCO'nun üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, ayrıca Güney Koreli kalıcı mıknatıs üreticisi JS Link'in üst düzey yöneticileri ile de görüştü.



"Türkiye-Kore Enerji Dönüşümü Forumu" kurulacak

Görüşmelerin ardından iki ülke arasında imzalanan "Enerji Alanında İşbirliğinin Güçlendirilmesi Mutabakat Zaptı" ile iki ülke; temiz enerji politikaları ve karbon emisyonu azaltımı, nükleer enerji ve nükleer santral inşa projeleri, yenilenebilir enerji, hidrojen ve enerji verimliliği uygulamaları ile akıllı şebekeler ve yeni enerji teknolojileri alanlarında iş birliği yapacak. Mutabakat zaptının sahadaki uygulamalarını doğrudan takip etmek ve sürdürülebilir bir diyalog zemini kurmak amacıyla "Türkiye-Kore Enerji Dönüşümü Forumu" kurulacak. Yılda bir kez dönüşümlü olarak Türkiye ve Güney Kore'de toplanacak olan forum; nükleer santral yatırımları, teknoloji entegrasyonu, finansman modelleri ve ortak girişim fırsatlarının masaya yatırılacağı en üst düzey yürütücü mekanizma olarak görev yapacak.

ORTAK AR-GE PROJELERİ YÜRÜTÜLMESİ AMAÇLANIYOR

"Doğal Kaynaklar ve Madencilik Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile doğal kaynaklar ve madencilik sektörlerindeki ikili iş birliğini artırmak için; başta nadir toprak elementleri, kritik mineraller ve mıknatıslar olmak üzere söz konusu madenlerin tespiti, işlenmesi, rafine edilmesi ve geri dönüştürülmesi ve bunlara ilişkin ortak Ar-Ge projeleri yürütülmesini amaçlıyor. İki ülke ayrıca otonom madencilik, yapay zeka entegrasyonu ve çevre dostu madencilik uygulamalarında da tecrübe ve deneyim paylaşımında bulunacak.

KEXIM VE TÜNAŞ İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

TÜNAŞ ile KEXIM arasında imzalanan "Nükleer Güç Projesi Finansmanına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı"na göre, TÜNAŞ marifetiyle yapılacak tüm nükleer güç santrali projeleri kapsamında potansiyel finansman çözümlerine ilişkin iş birliği çerçevesi oluşturulacak. KEXIM ve TÜNAŞ; finansal modelleme ve analiz ile finansman yapıları konusunda iş birliği geliştirecek. Düzenli olarak bilgi alışverişinde bulunmak ve gelecekteki muhtemel iş birliği fırsatlarını araştırmak üzere çalışma grubu kurulacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör