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Giriş Tarihi: 12.11.2026 15:00 Son Güncelleme: 12.11.2026 15:25

Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye enerjide yeni döneme giriyor! Çin ile 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin ile yaklaşık 15 milyar dolarlık yatırım öngören işbirliği kapsamında toplam 7 bin megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi santrali, yeni enerji depolama sistemleri ve 4 bin megavatlık elektrik iletim altyapısını hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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AA AA Ekonomi
Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye enerjide yeni döneme giriyor! Çin ile 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Bayraktar, paylaşımında, "COP31'de, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi ile 'Yenilenebilir Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı. Ülkemizde yaklaşık 15 milyar dolarlık dev bir yatırım yapılmasını öngören bu anlaşmayla toplam 7 bin megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi santralini, yeni enerji depolama sistemlerini ve 4 bin megavatlık elektrik iletim altyapısını hayata geçirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu işbirliğinin yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasının yanı sıra teknoloji transferine de katkı sağlayacağını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Söz konusu işbirliği sadece yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda teknoloji transferini sağlayarak rüzgar türbini ekipmanlarının ülkemizde üretilmesine ve yerli sanayimizin gelişimine de çok güçlü bir katkı sunacak. Milli Enerji 2040 vizyonumuz doğrultusunda, enerji arz güvenliğimizi tahkim edecek ve yeşil dönüşümümüzü hızlandıracak bu tarihi imzanın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ALPARSLAN BAYRAKTAR #ÇİN

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Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye enerjide yeni döneme giriyor! Çin ile 15 milyar dolarlık yatırım anlaşması
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