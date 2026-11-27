MİLLİ MADEN 2040 PROGRAMI AÇIKLANACAK

Bayraktar, Milli Enerji 2040 vizyonuna ilişkin değerlendirmesinde elektrikleşme üzerine bir sistem kurulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisini elektrikleştiriyoruz. Binalardan tarıma, tarımdan ulaştırmaya, her alanda elektriğin rolünü artırıyoruz. Milli Enerji 2040 ile petrol ve doğal gaz üretimini artıracağız, bu alanlardaki talebi de elektriğe dönüştürerek azaltacağız. Ham petrolde günlük yarım milyon varil azaltımdan bahsediyorum. Bu, neredeyse 70-80 milyon tonluk karbon emisyonu azaltımı demek."

Bayraktar, madensiz bir enerji dönüşümünden bahsetmenin mümkün olmadığını, Milli Enerji 2040 Programı gibi Milli Maden 2040 Programı'nı da açıklayacaklarını kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör