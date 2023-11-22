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Giriş Tarihi: 22.11.2023 13:51 Son Güncelleme: 22.11.2023 13:51

Bakan Bayraktar Irak Petrol Bakanı ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani ile görüştü.

AA
Bakan Bayraktar Irak Petrol Bakanı ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19'uncusu düzenlenen Irak-Türkiye Ortak Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu toplantısı kapsamında beraberindeki heyetle Bağdat'a geldi.

Bakan Bayraktar, Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Abdulgani ile iki taraftan heyetlerin de yer aldığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ve Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Muhsin el-Mendelavi ile de görüşecek.

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Bakan Bayraktar Irak Petrol Bakanı ile bir araya geldi
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