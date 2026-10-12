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Giriş Tarihi: 12.10.2026 15:04

Bakan Bayraktar, Libyalı mevkidaşı Abdulsadek ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile bir araya geldiklerini belirterek, “Libya ile hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere, ülkelerimizin ortak çıkarlarına hizmet edecek adımlarla stratejik iş birliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ettik” dedi.

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DHA
Bakan Bayraktar, Libyalı mevkidaşı Abdulsadek ile görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Petrol Kongresi marjında Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Rajab Abdulsadek ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "Görüşmemizde, özellikle Libya'da ortak olduğumuz hidrokarbon sahalarındaki mevcut faaliyetlerimizi ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni projeleri değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki iş birliği vurgusunu yineleyen Bakan Bayraktar, "Libya ile hidrokarbon arama ve üretim faaliyetleri başta olmak üzere, ülkelerimizin ortak çıkarlarına hizmet edecek adımlarla stratejik iş birliğimizi daha da ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#LİBYA #ALPARSLAN BAYRAKTAR
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Bakan Bayraktar, Libyalı mevkidaşı Abdulsadek ile görüştü
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