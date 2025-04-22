Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Bayraktar, Malezyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
Giriş Tarihi: 22.4.2025 15:20

Bakan Bayraktar, Malezyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malezya Enerji ve Su Dönüşümü Bakanı Fadillah Yusof ile bir araya geldi.

DHA
Bakan Bayraktar, Malezyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Malezya Enerji ve Su Dönüşümü Bakanı Fadillah Yusof ile görüştü.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizi ziyarete gelen Malezya Enerji ve Su Dönüşümü Bakanı Sayın Fadillah Yusof'u bakanlığımızda ağırladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şubat ayında gerçekleştirdiği Malezya ziyareti sırasında, liderlerimizin huzurunda enerji alanlarındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşıma konusundaki kararlılığımızı vurgulamıştık.

Bugünkü görüşmemizde, bu kararlılığı somut adımlara dönüştürmek üzere atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Özellikle Malezya'nın enerji dönüşüm sürecine verebileceğimiz katkıları ve ortak yönetebileceğimiz projeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Bayraktar, Malezyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz