Bakan Bayraktar müjdeyi verdi: Enerji filosuna bir gemi daha geliyor

BAE İLE 10 BİN MW



Bayraktar, yenilenebilir enerjide hem deniz üzeri rüzgâr enerjisi hem de diğer projelerin gündemde olduğunu, toplam 10 bin megavatlık bir üretimi konuştuklarını söyledi. Bayraktar, Çin, Rusya, Suudi Arabistan, Katar ve Batılı ülkelerden yenilenebilir enerjiyle ilgili projelere ilgi olduğunu anlattı.



B. KARADENİZ'DE SONDAJ



Türkiye'nin gaz ve petrol aramalarına hem Akdeniz hem de Karadeniz'de devam ettiğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Sakarya Gaz Sahası'na yakın Batı Karadeniz bölgesinde potansiyel saha söz konusu. 2023'te yeni sondajlarımız olacak. Ümit ediyoruz ki, milletimize yeni müjdeler vereceğiz" dedi. Enerji Bakanı, Gabar'da şu anda günlük 25 bin varil petrol üretimi yapıldığını, 2024 sonunda bu rakamın 100 bin varile çıkacağını belirtirken, "Van ve Hakkari'de bu yıl içinde kuyular açacağız" açıklaması yaptı. Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük gazı dünya rekoru denilebilecek bir zamanda çıkardıklarını hatırlatan Bayraktar, "Şu anda Sakarya Gaz Sahası'ndan 1.5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı üretiliyor. 3.5 milyon metreküp üretimi 10 milyon metreküpe çıkartmayı hedefliyoruz" dedi.