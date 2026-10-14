Bakan Bayraktar rakamlarla açıkladı: Türkiye, LPG tüketiminde Avrupa ikincisi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Likit Gaz Birliği (WLGA) tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Likit Gaz Haftası Programı'ndaki konuşmasında, küresel enerji sahnesinde eşi benzeri görülmemiş zorluklar ve belirsizliklerle karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Enerji sektörü olarak bu yeni gerçeklere nasıl uyum sağlanacağının öğrenilmesi gerektiğini aktaran Bayraktar, enerji güvenliğinin temel bir ulusal güvenlik önceliği olduğunu, güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlamanın küresel ekonominin enerji dönüşümünden geçtiği dönemde daha zor hale geldiğini dile getirdi.

Bayraktar, bu zorlukların üstesinden gelmek için dayanıklı enerji sistemlerine ve her pazarın farklı ihtiyaçlarını dikkate alan gerçekçi, esnek, dengeli, akıllı politikalara ihtiyaç duyulduğuna değinerek, "Çeşitlendirme, bu akıllı politikaların merkezinde yer almakta. Tek bir enerji kaynağına, tek bir tedarikçiye, teknolojiye veya nakliye güzergahına bağımlı kalmayı göze alamayız." değerlendirmesinde bulundu.