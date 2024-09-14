Bakan Bayraktar: Son 24 yılın en yüksek bor ürünleri satışı yapıldı

"TEMEL BOR ÜRÜNLERİNİN TAMAMINI ETİ MADEN OLARAK ÜRETECEĞİZ"

Bayraktar, Türkiye'yi doğal gazda bölgenin en önemli altyapısına sahip ülkelerinden biri haline getirdiklerini belirterek Türkiye'nin sadece kendi arz güvenliği için değil, bölgesinin de arz güvenliğini teminat altına alacak kapasiteye sahip bir ülke konumuna geldiğinin altını çizdi.

Uluslararası doğal gaz boru hatlarıyla, doğal gaz depolama tesisleriyle, sıvılaştırılmış doğal gaz alanında LNG ve FSRU terminalleriyle tüketimin üzerinde bir kapasiteye ulaştıklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu sayede Türkiye olarak komşumuz Bulgaristan'a sınırımızın olmadığı Macaristan'a, Sırbistan'a ve Romanya'ya gaz ihraç ediyoruz. Hedeflerimiz belli, ideallerimiz belli, inancımız tam. Üzerinde önemle durduğumuz diğer bir önemli alan da tabii kaynaklarımız, yani madenlerimiz. Zira ülkemizin ciddi bir maden potansiyeli var. Maden çeşitliliğinde dünyanın önde gelen 10 ülkesi arasındayız. Önümüzdeki süreçte bu rezervleri daha hızlı şekilde ekonomiye katmamız, sanayimizi daha da geliştirmemiz ve sadece ham madde değil, daha fazla nihai ürün üretmemiz yani katma değerli madencilik anlayışıyla hareket etmemiz gerekiyor. Bu ürünleri üretim ve ihracat odaklı büyüme modeli çerçevesinde uluslararası pazarlara sunmak istiyoruz."

Bayraktar, Türkiye'nin nadir toprak elementlerinde dünyada en önemli rezervlerden birine sahip olduğunu vurgulayarak "Eti Maden olarak bu alanda çok yoğun bir çalışmanın gayreti içerisindeyiz. Bunun yanı sıra dünya bor rezervlerinin yüzde 73'üne sahip olan ülkemiz bu alanda üretim kapasitesi, teknolojik altyapısı, endüstriyel yetkinliği, ürün yelpazesi ve kalitesi ile dünya lideri konumundadır. Bor madeninde katma değerli üretim için hemen her ürün grubunda yatırımlar yapıyoruz. Uluslararası pazarda ihtiyaç duyulan temel bor ürünlerinin tamamını Eti Maden olarak üreteceğiz. Borda stratejimiz iki ayaklıdır. Bunlardan biri bor karbür, ferrobor gibi katma değerli ürünlere yönelmek, diğeri de borun kullanım alanlarını tarım, temizlik maddeleri gibi farklı sektörlerde yaygınlaştırmaktır." ifadelerini kullandı.