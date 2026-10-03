Bakan Bayraktar tarih verdi: Akkuyu NGS’de ilk elektrik için geri sayım

"ELEKTRİKLEŞEN BİR DÜNYADA BİZİM DAHA ÇOK ENERJİYE İHTİYACIMIZ VAR"

Elektrikleşen bir dünyada Türkiye'nin daha çok enerjiye ihtiyacı olduğunu söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşte onu yenilenebilir enerji kaynakları olsun, kendi petrol ve doğalgazımızı arayarak enerjimizi verimli kullanarak ama mutlaka nükleeri bu işin içerisine katarak çözebileceğiz. Onun için 2050 için kendimize koyduğumuz hedef 20 bin megavatlık bir kurulu güce sahip olmak. İşte Akkuyu'da 4 tane reaktörümüz inşaa halinde ve İnşallah ilk reaktörde önümüzdeki birkaç ay içerisinde ilk elektriği üretmeyi hedefliyoruz. Sinop'ta bir santral yapmayı hedefliyoruz. Trakya'da bir santral hedefimiz var ama biraz önce yarışmacı arkadaşlara ifade ettiğim gibi Türkiye'nin yeni nükleer çağı dediğimiz yani nükleerin bir 70 yıllık hikayesi var, şimdi yeni çağı nükleer başlıyor ve orada artık küçük modüler reaktörler var. İşte bu işin başında bu yarışmalar, özellikle üçüncüsünü bu sene yaptık, 192 takım katıldı. Farklı kategorilerde çok önemli projeleri gördük. Bundan bir ay önce biz Çekmece araştırma reaktörümüzde aslında bunun sunumlarını almıştık. Bugün de ödüller dağıtılacak. Hakikaten birbirinden değerli böyle ilginç ve çok güzel hazırlamış projeler gördük. İstiyoruz ki Türkiye küçük modüler reaktör devrimini, çağını kaçırmasın ve burada bu işin başından itibaren bu işte teknolojiye sahip, teknolojiyi üreten ve inşallah ileride bunu ihraç eden bir ülke haline gelsin. O 20 bin megavatlık hedefteki kuracağımız küçük modüler reaktörleri kendi teknolojilerimizle kendi insanımıza kuralım. Tabii en önemli değişim ve şöyle ifade edeyim. Bütün bunları yapabilmek için iki şey olmazsa olmaz. Bunlar yoksa yapacak hiçbir şey yoktur. Bunlardan bir tanesi, bunun için çok ciddi bir siyasi iradeye ihtiyacımız var. Yani çok ciddi şekilde bunun arkasında durmamız lazım çünkü bu öyle bir yıllık 5 yıllık bir iş değil bu onlarca yıl isteyen çok büyük bir emek isteyen bir konu. Arkasında çok güçlü milli ve siyasi bir irade olması lazım. Cumhurbaşkanımızın sayesinde bu şu anda var ama bir taraftan da insan kaynağına ihtiyacımız var. Bu arkadaşlarımız olmazsa bunları yapma şansımız da olmaz" diye konuştu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör