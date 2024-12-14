Bakan Bayraktar: Terörü bertaraf ettikçe petrol üretir hale geldik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Batman 8'inci Olağan İl Başkanlığı Kongresi'ne katılmak üzere Batman'a geldi. Bakan Bayraktar, ilk ziyaretini Batman Valiliği'ne yaparak, şeref defterini imzaladı ve Vali Ekrem Canalp'tan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Bayraktar, daha sonra Gültepe Mahallesi'ndeki Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde Hatice Nasıroğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye katıldı. Bakan Bayraktar'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da eşlik etti. Tek listeyle gidilen seçimde Hüseyin Şansi yeniden AK Parti İl Başkanı seçildi.

Bakan Alparslan Bayraktar, programda yaptığı konuşmada, Batman'ın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "1950'lerde Raman ile başlayan bizim petrol ve enerji serüvenimiz şimdi artarak, büyüyerek devam ediyor. Biz Batman'da başlayan bu serüveni AK Parti iktidarları döneminde çok daha ileriye götürdük. Bugün Türkiye, hamdolsun petrol üretiminde 120 bin varilin üzerine çıkan bir ülke haline geldi. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında biz Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık ve bütün bu yolda, bu emekleri ortaya koyarken bize ne dediler? 'Bunlar arayamaz' dediler. 'Bunlar arasalar da bulamaz' dediler. 'Bulsalar bile çıkaramaz' dediler. Bütün bunları söylediler, hatırlıyorsunuz değil mi?" diye konuştu.

AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi enerjide de bağımsız kılmak için kararlılıkla yola çıktıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "2016'dan sonra, özellikle petrol ve doğal gaz aramacılığında büyük bir paradigma değişikliğine gittik. 'Hem Türkiye'de hem yurt dışında güçlü bir şekilde petrol ve doğal gaz arayalım' dedik. Böyle yola çıktık. Başka bir şey yaptık. Dedik ki, 'Ya arkadaş bu işi biz başkalarının gemileriyle, başkalarının ekipmanlarıyla, başkalarının mühendisiyle yapmayalım, kendi gemilerimiz olsun, sismik gemilerimiz olsun, sondaj gemilerimiz olsun. Biz bunlarla kendi mühendislerimizle bu işleri yapalım'. Bugün dünyanın en modern, en güçlü filolarına sahip bir ülke haline Türkiye'yi getirdik. Bugün Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han gemileriyle, Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis sismik gemileriyle Türkiye hamdolsun çok güçlü, sadece kendi denizlerinde değil, yurt dışında da, farklı coğrafyalarda da petrolünü, doğal gazını arayan bir ülke haline geldi ve bu kararları uygulamaya gayret ettik. Bir başka kararımız vardı; 2016'da milli enerji ve maden politikasını ortaya koyarken dedik ki; 'Ya arkadaş, Türkiye'de gitmediğimiz yerler var, gidemediğimiz yerler var. Terördü, başka sebeplerdi, gidilemeyen hiçbir yer bırakmayacağız' dedik. Bu sayede 2021 yılında Gabar keşfi geldi. Gabar adı bir dönem terörle anılan, terörden dolayı gidilemeyen, hiçbir faaliyet yapılamayan bir yerdi. Tabii şimdi hepimiz hep beraber şunu çok iyi anlıyoruz, neden terör bu ülkeye yıllarca, on yıllarca musallat edildi? İşte bir tanesi, sebebi, elbette ki kardeşliğimize zarar vermek, bizleri bölmeye, parçalamaya çalışmak ama aynı zamanda bu ülkenin kalkınmasına engel olmak için. Gabar'daki petrol 50 milyon yıldır oradaydı. Yani biz bunu 2021'de bulduk ama o petrol o gün orada yerin altında var olmadı. Milyonlarca yıldır oluşan o petrol, maalesef terörle uğraştığımız için, terör o bölgede kol gezdiği için aranamadı, aranmadığı için bulunamadı. Yani aslında terör neyi hedefledi? Ülkemizin kalkınmasını hedefledi. O bölgenin insanının adeta çaresizlik içerisinde olup kendilerine, yol vermesini hedefledi. Şimdi Gabar'da bugün yaklaşık 3 bin 200 kişi, Batman'da hem TPAO'da hem TPIC'te çalışıyor. Çoğunluğu bu bölgenin insanı, genç kardeşlerimiz, mühendislerimiz, mavi yakalılarımız burada çalışıyor. Şimdi yaklaşık 3 bin civarında kardeşimiz de Gabar'da, Şırnak'ta çalışıyor. İşte terör, o kardeşlerimizin işi olmasın, aşı olmasın, umudu olmasın, hayali olmasın diye bize engel olmaya gayret ettiler ama hamdolsun terörü bertaraf ettikçe, terörün kökünü kazıdıkça orada dağlarda, 500 kilometrenin üzerinde yol yapıldı, 70 kuyudan bugün 62 bin varilin üzerinde petrol üretir hale geldik" diye konuştu.