Bakan Bayraktar: Türkiye Avrupa’nın arz güvenliğine katkı sağlayan lider bir ülke haline geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, BOTAŞ'ın 50. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal gaz ve boru hatları konusundaki çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

BOTAŞ'ın Irak ham petrolünü İskenderun Körfezi'ne taşımak üzere 15 Ağustos 1974'te kurulduğunu ve Ceyhan-Kırıkkale, Batman-Dörtyol, Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hatları ile ham petrol taşıma faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Bayraktar, "Ayrıca Hazar Bölgesi'nde üretilen petrolü, dünya pazarlarına ulaştırmak üzere inşa edilen Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hattında da görev üstlendi. Toplam uzunluğu 3 bin 382 kilometre olan boru hatlarıyla bugüne kadar yaklaşık 14,5 milyar varil petrol taşındı." diye konuştu.

Bayraktar, BOTAŞ'ın 1986'dan itibaren doğal gazın ticareti ve taşımacılığına başladığına dikkati çekerek, BOTAŞ vasıtasıyla 2018'de hayata geçirilen TANAP projesiyle Türkiye'ye 28,5 milyar metreküp, TürkAkım projesiyle de 2020 başından itibaren Rusya'dan yaklaşık 40 milyar metreküp gaz arzı sağlandığını kaydetti.

Türkiye'nin bugün 4,6 milyar metreküpü Silivri, 1,2 milyar metreküpü Tuz Gölü depolama tesisinde olmak üzere 5,8 milyar metreküp depolama kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Bayraktar, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizde toplam 12 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu sayede ülkemizin yıllık kullandığı doğal gazın yüzde 20'sini depolar hale geleceğiz." bilgisini verdi.