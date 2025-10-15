Bakan Bayraktar: Türkiye, enerji talebine ’Türk Yolu’ politikasıyla hazırlanıyor

Bayraktar, Türkiye'nin bu jeopolitik ortamda kendi özgün yolunu geliştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ben buna 'Türk yolu' diyorum. Amacımız enerji talebimizi karşılamak, ithalat bağımlılığımızı azaltmak ve yüzyılın ortalarına doğru karbon nötr bir ülke haline gelmek. Bu, önümüzdeki en büyük zorluklardan biri. Enerji politikamız da bu hedefler doğrultusunda şekilleniyor. Bu yüzden buna 'Türk yolu' diyorum. Kapsayıcı ve uyum sağlayabilir bir yaklaşım benimsiyoruz. Hiçbir enerji kaynağını dışlamıyoruz. Her kaynağa ve her yakıta açık olmalıyız. Aynı zamanda piyasa dinamikleri değiştikçe politikalarımızı buna göre ayarlayabilecek esnekliğe sahip olmalıyız ve elbette rasyonel olmalıyız."

Enerji politikalarında duygusal veya ideolojik değil, akılcı davranılması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebinin her geçen gün arttığını, muhafazakar tahminlere göre gelecek 30 yılda elektrik talebinin 3 katına çıkacağını öngördüklerini ifade etti.