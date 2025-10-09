Bakan Bayraktar: Türkiye, enerjide bölgesel merkez olma konumunu güçlendiriyor

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 9.10.2025 15:49

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 14’üncü St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'na katıldı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide ilerlediğini belirterek "Türkiye, bölgesel enerji istikrarına da yön veren bir merkez ülke konumunu her geçen gün daha da pekiştiriyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'da düzenlenen 14'üncü St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nun 'Gaz Piyasası 2025–2035: Hızla Değişen Ortamda Yeni Çizgiler' temalı açılış oturumuna katıldık. Küresel enerji piyasalarının yeniden şekillendiği bu dönemde, enerji arz güvenliği, ekonomik büyüme ve istihdamdan taviz vermeden enerji dönüşümüne kararlılıkla devam ettiğimizi, bu süreçte doğal gazın güvenilir ve sürdürülebilir bir enerji geleceğine giden yolda önemli stratejik unsurlardan biri olduğunu ifade ettik. Türkiye, sağladığı altyapı geliştirmeleri, depolama kapasitesi, LNG ve FSRU gemileri, uluslararası boru hatları ve kaynak çeşitliliğine dayalı vizyonuyla sadece kendi arz güvenliğini güçlendirmekle kalmıyor, bölgesel enerji istikrarına da yön veren bir merkez ülke konumunu her geçen gün daha da pekiştiriyor. Çok boyutlu enerji diplomasimizle daha dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir enerji geleceği için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

