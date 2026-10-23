Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji hedefleri açıkladı: 2050’ye kadar 20 gigavat nükleer kapasite!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nda konuştu.

Modern tarihin en ciddi enerji güvensizliği dönemlerinden biriyle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Bayraktar, enerji güvenliğinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Bayraktar, ekonomilerin enerji güvenliğini sağlamak, artan talebi karşılamak ve enerji dönüşümünü gerçekleştirmek gibi üç sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Asıl soru şu, 'Buna nasıl yanıt vereceğiz?' Türkiye için cevap oldukça net, çeşitlendirme, enerji alanına yapılacak önemli miktarda yatırım ve daha geniş kapsamlı uluslararası işbirliği." ifadesini kullandı.

Hiçbir ülkenin her türlü riski tamamen ortadan kaldıramayacağını dile getiren Bayraktar, sağlam politikalar ve güçlü ortaklıklar sayesinde daha dayanıklı enerji sistemleri kurabileceğini, Türkiye'nin izlediği yaklaşımın da bu olduğunu söyledi.

Bakan Bayraktar, Türkiye için enerji ithalatına bağımlılığı azaltmanın "sadece bir enerji politikası meselesi değil, stratejik bir ekonomi ve ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin stratejisinin yerli kaynakları geliştirmek, yenilenebilir ve nükleer enerjiyi hızlandırmak, enerji verimliliğini artırmak ve enerji altyapısını güçlendirmek üzerine kurulu olduğunu belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bu alanda önemli ilerlemeler kaydediyoruz. Bugün yenilenebilir kaynaklar toplam kurulu elektrik üretim kapasitemizin yüzde 62'sinden fazlasını oluşturmakta. Rüzgar ve güneş enerjisi kapasitemizin toplamı şimdiden 43 gigavatı aştı. COP31 öncesinde açıklayacağımız iddialı bir hedef belirledik. Bu hedefe ulaşmak muazzam miktarda yatırım gerektiriyor ve uluslararası işbirliği için büyük fırsatlar yaratıyor."

Bayraktar, Türkiye'nin 2040'a kadar yaklaşık 80 milyar dolarlık elektrik şebekesi yatırımı öngördüğünü ifade ederek, "Bu yatırımlar, daha fazla yenilenebilir enerji kaynağını şebekeye entegre etmemize, şebekenin dayanıklılığını korumamıza ve sınır ötesi elektrik ticaretini genişletmemize yardımcı olacak." diye konuştu.