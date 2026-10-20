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Giriş Tarihi: 20.10.2026 18:14

Bakan Bayraktar'dan AB ile iş birliği mesajı: Ortak adımlar atmaya devam edeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav ve AB ülkelerinin büyükelçileri ile enerji alanında mevcut işbirliğinin geliştirilmesi konularında görüştüklerini bildirdi.Bakan Bayraktar, "Sürdürülebilir bir enerji geleceği için Avrupa Birliği ile ortak adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

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AA
Bakan Bayraktar’dan AB ile iş birliği mesajı: Ortak adımlar atmaya devam edeceğiz
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Bakan Bayraktar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sürdürülebilir bir enerji geleceği için AB ile ortak adımlar atmaya devam edileceğini belirtti.

Türkiye'nin gelişmiş doğal gaz ağı ve güçlü altyapısı sayesinde Avrupa pazarı ve bölge için güvenilir bir tedarik rotası oluşturduğunu vurgulayan Bayraktar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Sayın Aivo Orav ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçilerini Bakanlığımızda kabul ettik. Görüşmemizde yeşil dönüşümün merkezinde yer alan yenilenebilir enerjinin önemini, doğal gazın kritik rolünü ve nükleer enerjinin arz güvenliğindeki stratejik yerini ele aldık. Ülkemizin net sıfır emisyon hedeflerine kararlılıkla ilerlerken AB ülkeleri ile daha yoğun bir enerji işbirliği yürütme irademizi vurguladık.

Mevcut elektrik ve doğal gaz hatlarımızın kapasitesini genişleterek Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sunmayı ve AB pazarı ile daha aktif bir entegrasyon sağlamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda enerji verimliliği alanındaki tecrübe paylaşımını ve somut işbirliği projelerini AB genelinde daha ileriye taşımakta kararlıyız. Sürdürülebilir bir enerji geleceği için Avrupa Birliği ile ortak adımlar atmaya devam edeceğiz."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
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Bakan Bayraktar'dan AB ile iş birliği mesajı: Ortak adımlar atmaya devam edeceğiz
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