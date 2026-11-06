Bakan Bayraktar’dan enerji bağımsızlığı mesajı: Türkiye açısından stratejik bir hedef

Bir dizi toplantı ve temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen Bakan Bayraktar, ilk olarak Mersin Valiliğini ziyaret ederek Vali Atilla Toros ile görüştü. Bayraktar'a ziyaretinde AK Parti Mersin milletvekilleri Nureddin Nebati, Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır ile AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir eşlik etti. Bayraktar, valilik ziyaretinin ardından Suphi Öğretmenevinde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

"MERSİN, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN EN ÖNEMLİ İTİCİ GÜÇLERİNDEN BİR TANESİ"

Toplantıda partililere hitap eden Bakan Bayraktar, Mersin'in Türkiye ekonomisinin önemli itici güçlerinden biri olduğunu söyledi. Mersin'in tarım ve sanayinin yanı sıra Türkiye'nin ihracat merkezlerinden biri olduğunu belirten Bayraktar, "Mersin bir enerji şehri. Mersin, Türkiye ekonomisinin en önemli itici güçlerinden bir tanesi. Mersin büyüdü, Türkiye büyüdü, bundan sonraki süreçte büyümeye devam edecek" diye konuştu.

AK Parti iktidarlarının 24 yıllık dönemine de değinen Bayraktar, Türkiye'nin bu süreçte büyüdüğünü ve geliştiğini ifade ederek, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü bir ülke hedeflediklerini kaydetti. Bayraktar, 24 yıl önce Türk siyasi tarihinde çok önemli bir devrim gerçekleştiğini belirterek, "Bu süreçte hayal bile edilemeyecek şeyler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti teşkilatlarımızın büyük gayreti ile gerçeğe dönüştü. Türkiye büyüdü, Türkiye gelişti, Türkiye bugün dünyanın en önemli ekonomilerinden biri haline geldi. Dünyanın bölgesinde en güçlü ülkelerinden biri haline geldi ve adeta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yepyeni bir yüzyıl açılıyor. 2002'de Türkiye ekonomi 235 milyar dolardı, bugün 1.8 triyon dolar, inşallah 2027'de 2 trilyon doları haline geliyor. Kişi başı milli gelirimiz 20 bin doların üzerine çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Çok büyük işler yapıldığını ve başarıldığını söyleyen Bayraktar, şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yeni bir vizyon olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılında inşallah önümüzdeki 100 yılı Türkiye yüzyılı yapacak büyük bir vizyon var. Bu vizyonda inşallah herkese düşen işler var. Herkes üzerine düşeni harfiyen yerine getirdiğinde Türkiye çok büyük, çok daha güçlü bir ülke haline gelecek" şeklinde konuştu.