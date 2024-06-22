Bakan Bayraktar’dan enerjide stratejik çağrı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) çatısı altında mega şebeke üzerinde çalışacak teknik düzeyde bir çalışma grubunun kurulmasını önerdi.Bakan Bayraktar, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ŞİÖ Enerji Bakanları Toplantısı'na video konferans yöntemiyle katıldı. Altyapının enerji sektörü için kilit öneme sahip olduğunu, iletim hatları olmadan başarılı bir enerji dönüşümünün sağlanamayacağını kaydeden Bayraktar, "Türkiye'de, enerji güvenliğinden ödün vermeden ulusal enerji stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki 12 yıl içinde 60 gigavat güneş ve rüzgâr enerjisi ekleyebilmemizi sağlayacak bir şebeke inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi.Bayraktar, hükümetler arası işbirliklerinin genişletilmesi durumunda ortak altyapı projeleri için çok daha fazla potansiyel ve sinerjinin oluşturulabileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Tüm ŞİÖ ülkeleri, iyi entegre edilmiş bir mega şebekenin yanı sıra kapsamlı bir elektrikli araç şarj ağı kurmak için birlikte çalışabilir. Komşularımız Gürcistan, Azerbaycan, İran, Bulgaristan ve Yunanistan ile bölgelerimizin enterkonneksiyon kapasitelerini artırmak için halihazırda çalışıyoruz. ŞİÖ çatısı altında bu mega şebeke üzerinde çalışacak teknik düzeyde bir çalışma grubu kurulmasını öneriyorum. Amacımız, bölgeler arasında kaynakları etkin bir şekilde kullanan ve ülkeler arasında elektriği etkin bir şekilde ileten bölgesel olarak birleştirilmiş piyasalar oluşturmak olmalı. Üye ülkeler onaylarsa bu çalışma grubunun ilk teknik toplantısına önümüzdeki sonbaharda ya da 2025'in ilkbaharında Türkiye'de ev sahipliği yapmak istiyoruz." Enerji dönüşüm teknolojilerine de değinen Bayraktar, Türkiye de dahil olmak üzere üye ülkelerin bu teknolojilere yatırım yaptığını, uluslararası bir işbirliğiyle bu sektörün daha da geliştirilmesi ve küresel olarak daha fazla pazara hitap edilmesi için büyük bir potansiyelin de bulunduğunu söylediTürkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü bu dönemde 110 bin 339 megavata ulaştı. Toplam kurulu güç içerisinde en yüksek yenilenebilir enerji kapasitesi ile ilk sırada 23 bin 855 megavatla barajlı hidroelektrik santralleri yer alıyor. Bunu 14 bin 994 megavatla güneş enerjisi santralleri, 12 bin 194 megavatla rüzgâr santralleri takip ediyor. Akarsu santralleri 8 bin 329 megavat, biyokülte 2 bin 94 megavat ve jeotermal enerji 1691 megavat kapasite ile kurulu güce katkıda bulunuyor. Böylelikle, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü, 12 Haziran itibarıyla toplam kurulu gücün yüzde 57.2'sine ulaştı. Türkiye'nin yenilenebilir enerji haritasında, İzmir rüzgâr, Konya güneş, Aydın jeotermal, Şanlıurfa hidroelektrik ve İstanbul biyokütle kapasitesiyle lider şehirler olarak öne çıkıyor. Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının büyüklüğü ise 50 milyar dolar seviyesini aşarken, kurulu güç kaynak ve il bazında farklılıklar gösteriyor. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü artarken dünya sıralamasında da ilk 10 ülke arasına girme çabası devam ediyor. Güneş, rüzgar, hidrolik, jeotermal kaynakları dahil tüm kaynaklarını belli bir program dahi- linde ekonomisine kazandırma hedefiyle hareket eden Türkiye, sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğu yüzde 1'in altında olmasına rağmen, 2053 itibarıyla net sıfır emisyon hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) yayımladığı yenilenebilir enerji kurulu güç istatistikleri sıralamasında Çin ilk sırada yer alırken onu ABD ve Brezilya izliyor.