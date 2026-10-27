Bakan Bayraktar’dan İtalyan enerji şirketi ile işbirliği mesajı: “Bu büyük bir proje”

Bayraktar, Türkiye ile İtalya arasındaki söz konusu işbirliğine ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Sadece Türkiye ve İtalya arasında, İtalya'da ya da Türkiye'de bir ortaklık kurmakla kalmayıp, üçüncü ülkelerde ve farklı bölgelerde de ortaklıklar kurulabilir. Afrika'dan Orta Doğu'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya'ya kadar ortaklıklar kurabiliriz ve buna hazırız." Türkiye'nin, bazılarında İtalyan şirketlerinin de yer aldığı birçok proje geliştirdiğinin altını çizen Bayraktar, "Türkiye, bu projeleri sadece kendi arz güvenliği için değil, aynı zamanda Avrupa'nın ve tüm bölgenin arz güvenliği için de sunuyor." diye konuştu.

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