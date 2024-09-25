Bakan Bayraktar’dan SABAH’a özel açıklamalar: Oruç Reis Ekimde Somali’ye gidiyor

ORUÇ REİS SOMALİ'YE GİDİYOR



Oruç Reis, eylül sonu ekim başı gibi Türkiye'den hareket edecek. Ekim sonuna kadar Somali'ye varmasını ve kasımdan itibaren de artık orada olup çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasından 6 metreküp günlük üretim yapıyoruz. Bu üretimi deniz tabanından yapıp yine karaya getiriyoruz, karadaki gaz işleme tesislerinde işleyerek BOTAŞın hatlarından evlerimize bugün itibari ile 2.6 milyon haneye eve doğalgazı Sakarya gaz sahasından sağlar hale geldik. Hedefimiz bunu 2025 yılının önümüzdeki bir kaç ay içerisinde 10 milyon metreküpe çıkarabilmek. Çanakkale'ye ulaşan yaklaşık 51 günlük bir seyirden sonra Singapur'dan getirdiğimiz yüzer platform adeta bir endüstri tesisi. Kara tesisindeki 10 milyon metreküpe ilave olarak bir 10 milyon metreküplük bir gaz işleme vazifesi görecek. Bu sefer deniz üstünde yapmış olacağız, yani yüzer platformun görevi bu. 2025 ilk çeyreğinde ulaşacağımız 10 milyon metreküpe bir 10 milyon metreküplük bir üretim daha gelecek ve toplam 2026 yılının ortası gibi 20 milyon metreküplük gaz üretimine geçeceğiz. Bu yıllık 7,5 milyar metreküp eder ve yaklaşık 8,5milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılamamız anlamına gelecek.

ENERJİDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye'nin 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olmasında yatırımcılar için çok fırsat var. En önemli alanlardan birisi yenilenebilir enerji. Türkiye'nin rüzgârda güneşte büyük bir potansiyeli var, bunun için yatırımcıları ülkemize davet ettik. Nükleer enerji konvansiyonel büyük ölçekli projeler ve reaktörler hem de özellikle Amerika'daki yatırımcıların ilgi alanına giren küçük modüler reaktörlerde önemli bir yatırım fırsatı var. Son dönemde daha çevreci bir yakıtla enerji ihtiyacımızın tedarik edilmesi noktasındaki hususlarda hem iklim değişikliğiyle mücadelemizde bize katkı sağlayacak unsurlar da yatırımcılar için yeni bir fırsat alanı çıkartıyor.