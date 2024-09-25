Bakan Bayraktar’dan SABAH’a özel açıklamalar: Oruç Reis Ekimde Somali’ye gidiyor

BM kapsamında enerji alanında yatırımcılarla buluştuklarını belirten Bayraktar, BM kapsamında enerji alanındaki en önemli konulardan birisinin iklim değişikliğiyle mücadele olduğunu belirtti.
SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar şunları söyledi:
FARKLI COĞRAFLARDA VARLIKLARA SAHİP OLMALIYIZ
Türkiye'deki arama faaliyetlerimiz çok önemli. Kendi karalarımızda ve deniz yetki alanlarımızda deniz yetki alandaki aramaları bir taraftan hızlandırırken, yeni keşiflerle alakalı çabalarımız varken, Sakarya gaz sahasındaki üretimi artırma gayretindeyiz. Cuma günü Türkiye'de bir yüzer üretim platformumuz geldi. Ülkemizdeki tüm üretim imkânlarını araştırıyoruz, değerlendirmeye gayret ediyoruz. Türkiye'nin farklı coğrafyalarda farklı ülkelerde de varlıklara sahip olması lazım. Nasıl Irak'ta petrol sahalarında ortaklıklarımız varsa, Azerbaycan'da şah denizde ortak isek diğer sahalarda da diğer ülkelerde de Oruç Reis'i görevlendirdiğimiz Somali'de de 3 deniz sahasında Türkiye'nin lisansı var. Bu lisanslar, ruhsatlar kapsamında da 15 bin metrekarelik deniz alanında da Türkiye aramacılığa başlıyor ve bunun ilk adımı Oruç Reis sismik gemimizin o bölgede yapacağı 3 boyutlu sismik çalışması. Ondan birkaç ay sonra da buradan çıkan verilere göre bir sondaj kararına ve sonraki aşamaya geçebileceğiz.
ORUÇ REİS SOMALİ'YE GİDİYOR
Oruç Reis, eylül sonu ekim başı gibi Türkiye'den hareket edecek. Ekim sonuna kadar Somali'ye varmasını ve kasımdan itibaren de artık orada olup çalışmalara başlamasını bekliyoruz. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasından 6 metreküp günlük üretim yapıyoruz. Bu üretimi deniz tabanından yapıp yine karaya getiriyoruz, karadaki gaz işleme tesislerinde işleyerek BOTAŞın hatlarından evlerimize bugün itibari ile 2.6 milyon haneye eve doğalgazı Sakarya gaz sahasından sağlar hale geldik. Hedefimiz bunu 2025 yılının önümüzdeki bir kaç ay içerisinde 10 milyon metreküpe çıkarabilmek. Çanakkale'ye ulaşan yaklaşık 51 günlük bir seyirden sonra Singapur'dan getirdiğimiz yüzer platform adeta bir endüstri tesisi. Kara tesisindeki 10 milyon metreküpe ilave olarak bir 10 milyon metreküplük bir gaz işleme vazifesi görecek. Bu sefer deniz üstünde yapmış olacağız, yani yüzer platformun görevi bu. 2025 ilk çeyreğinde ulaşacağımız 10 milyon metreküpe bir 10 milyon metreküplük bir üretim daha gelecek ve toplam 2026 yılının ortası gibi 20 milyon metreküplük gaz üretimine geçeceğiz. Bu yıllık 7,5 milyar metreküp eder ve yaklaşık 8,5milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımızla karşılamamız anlamına gelecek.
ENERJİDE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE
Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye'nin 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olmasında yatırımcılar için çok fırsat var. En önemli alanlardan birisi yenilenebilir enerji. Türkiye'nin rüzgârda güneşte büyük bir potansiyeli var, bunun için yatırımcıları ülkemize davet ettik. Nükleer enerji konvansiyonel büyük ölçekli projeler ve reaktörler hem de özellikle Amerika'daki yatırımcıların ilgi alanına giren küçük modüler reaktörlerde önemli bir yatırım fırsatı var. Son dönemde daha çevreci bir yakıtla enerji ihtiyacımızın tedarik edilmesi noktasındaki hususlarda hem iklim değişikliğiyle mücadelemizde bize katkı sağlayacak unsurlar da yatırımcılar için yeni bir fırsat alanı çıkartıyor.
HEDEF 2050'DE 20 BİN MEGAVATLIK KURULU GÜÇ
Amerika'daki şirketlerin büyük oranda ilgileri son dönemde gelişmekte olan küçük modüler reaktörler üzerine. Ülke olarak ortaya koyduğumuz 2050 yılında nükleer için 20 bin megavatlık kurulu güce ulaşma hedefimiz var. Akkuyu'da Sinop'ta ve Trakya'da yapmayı planladığımız 12 reaktör büyük ölçekli reaktörlerle 15 bin megavatına ulaşmış olacağız. Bunun ötesinde 20 bin megavatlara gidebilmek için küçük modüler reaktörleri de sanayimize ve enerji sektörümüze katmak istiyoruz. Burada ciddi fırsat var.
ABD İLE 10 YILLIK LNG İMZASI
Doğalgaz alanında Avrupa'nın 4. büyük doğalgaz pazarıyız. Ülkemizin doğalgaz ihtiyacını farklı şekillerde çeşitlendirerek, tedarik portföyümüzü farklılaştırarak sağlamaya gayret ediyoruz. Kendi gazımızı bulduk, onu üretiyoruz. Dışarıdan gerek boru gazı ile gerekse bahsettiğiniz anlaşmada olduğu gibi uzun dönemli sıvılaştırılmış doğalgaz tedarik anlaşmaları yapıyoruz. Ne kadar farklı kaynaktan doğalgaz alırsak, o kadar rekabetçi o kadar iyi fiyatlara almaya gayret ediyoruz. Uluslararası gaz konferans toplantısı Houston'da geçtiğimiz hafta salı yapıldı. Orada Amerikan LNG'sinin 10 yıl boyunca tedarik edilmesi ile ilgili anlaşma yaptık. Bundan 2-3 hafta önce bir başka şirketle uzun dönemli bir LNG anlaşması imzaladık. Tedarik portföyümüzü farklılaştırmaya, çeşitlendirmeye gazı gazla rekabet edilebilir hale getirmeye gayret ediyoruz.
ENDİŞELENECEK DURUM YOK
Kış için tedarik kaynaklarımız yeterince var, herhangi bir sorun gözükmüyor. Depolarımız kışa hazır hale geliyor, vatandaşımızın endişe etmesini gerektirecek bir durum yok. Elektrik tüketimi veya enerji tüketimi elektriğin veya doğalgazın gerçek maliyetlerinin ödendiği daha etkin bir destek modeline doğru da bir geçiş bir sürecin ilerlemesini hedefliyoruz.