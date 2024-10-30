Bakan Bayraktar’dan zam tartışmalarını bitiren açıklama: Elektrik ve doğalgaza ocakta da zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artış olacağı tartışmalarına son noktayı koydu. Yıl başına kadar zam yapılmayacağı daha önce açıklanırken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) yeni düzenlemesinin ardından gündeme gelen zam iddialarına karşılık Bakan Bayraktar, fiyatlarda artış olmayacağını söyledi. Bayraktar, elektrik ve doğalgazda devlet desteklerini gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yansıtacaklarını belirterek, Türkiye ortalamasının iki katından fazla tüketimi olanların maliyeti karşılayacağını ifade etti.TBMM AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin elektrik ve doğalgaz faturalarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Bayraktar, elektrik ve doğal gazda büyük zam olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Bayraktar, "Zamla alakalı herhangi bir şeyimiz yok. Ama Türkiye'de elektrik ve doğalgazda çok ciddi şekilde devletimizin desteği var. Bu desteklerimizin gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yansıması noktasında desteğe ihtiyaç duymayan, tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılamasıyla alakalı düşüncemiz var" dedi.Türkiye'deki hanelerde aylık ortalama 200 kilovatsaatlik bir elektrik tüketimi olduğuna işaret eden Bayraktar, "EPDK'nın yaptığı son düzenlemeyle ayda 2 katından daha fazla yani 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubattan sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla bu" diye konuştu. Bayraktar, Türkiye ortalamasında tüketim yapıldığında elektrik faturasının ayda yaklaşık 414 lira geldiğini vurgulayarak, "Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Ama 400 kilovatsaat yani normal tüketimin 2 katından fazla ayda bin 50 liralık fatura geliyorsa sen zaten 417 kilovatsaatlik tüketimi aşıyorsun, desteklenecek grupta değilsin demektir" diye konuştu.Türkiye'de 40 milyon mesken abonesi bulunduğunu bunun da yüzde 3'ünün yani 1.2 milyon abonenin bu durumdan etkilenebileceğinin altını çizen Bayraktar, "Bunlar da dediğim gibi yüksek tüketim grubu olan, evi büyük olan, daha çok elektrikli eşya kullanan, belki elektrikli aracı olanlar elektrik fiyatını daha maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Düzenleme bunu içeriyor" değerlendirmesini yaptı.Bayraktar, desteğin, gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılması gerektiğini kaydederek "Elbette ki burada istisnalar yapacağız. Camiler, cemevleri vs. onları mesken gurubuna zaten sokmuştuk. Onlar yine o istisnalarına devam edecek. Hakikaten bir desteğe, ilave olarak devletin bir sübvansiyonuna ihtiyaç duymayan kesimlere bunu vermenin de anlamlı olmadığını düşünüyoruz" yorumunda bulundu.Elektrik tarifelerinde önümüzdeki yıl yeni bir döneme geçilmesi hedeflenirken, şu anda faturalarda uygulanan yüzde 60'lık sübvansiyonun elektrik tüketimi fazla olan haneler için kaldırılması amaçlanıyor. Mevcutta faturası 400 TL gelen bir hane için örnek vermek gerekirse bunun devlete maliyeti 1.000 TL olmasına rağmen, yüzde 60'ı desteklenerek vatandaşa 400 TL fatura kesiliyor. Ancak yapılacak düzenlemede normal günlük temel ihtiyaçları kadar elektrik tüketen haneler yine destekleneceği gibi yıllık tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan hanelerin elektriği "gerçek" maliyetinden faturalandırılacak.