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Giriş Tarihi: 21.10.2022 10:16 Son Güncelleme: 21.10.2022 10:22

Bakan Bilgin duyurdu: Ödemeleri bugün yapıyoruz

Bakan Bilgin duyurdu: Ödemeleri bugün yapıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin çocukları ile harp/vazife malullerimizin kendilerinin ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerini bugün yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin çocukları ile harp/vazife malullerimizin kendilerinin ve çocuklarının 2022-2023 eğitim yardımı ödemelerini bugün yapıyoruz.

Bu kapsamda; ilköğretim için 5.004 TL, ortaöğretim için 7.506 TL, yükseköğretim için 10.008 TL eğitim ve öğretim yardımı ödeyeceğiz. Evlatlarımıza, kardeşlerimize başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum" bilgisini verdi.

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Bakan Bilgin duyurdu: Ödemeleri bugün yapıyoruz
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