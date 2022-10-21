Bakan Bilgin duyurdu: Ödemeleri bugün yapıyoruz

Bu kapsamda; ilköğretim için 5.004 TL, ortaöğretim için 7.506 TL, yükseköğretim için 10.008 TL eğitim ve öğretim yardımı ödeyeceğiz. Evlatlarımıza, kardeşlerimize başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum" bilgisini verdi.