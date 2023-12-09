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Giriş Tarihi: 9.12.2023 10:56 Son Güncelleme: 9.12.2023 10:57

Bakan Bolat ABD'li mevkidaşı ile görüştü

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ABD-Türkiye ikili ve ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüşme gerçekleştirdi.

AA
Bakan Bolat ABD’li mevkidaşı ile görüştü

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun, ABD-Türkiye ikili ve ticari ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Bakan Bolat'ı göreve atanması dolayısıyla tebrik ettiği ve bakanlığının ABD-Türkiye ticari ilişkilerinin artırılmasına verdiği desteği bildirdiği aktarıldı.

Raimondo ve Bolat'ın havacılık, dijital ekonomi ve enerji alanlarında devam eden işbirliğini görüştüğü belirtilen açıklamada, Raimondo'nun ABD'nin yeşil teknolojisinin ortak iklim değişikliği hedeflerine katkıda bulunma potansiyelini vurguladığı ifade edildi.

Açıklamada, Raimondo'nun, ABD Ticaret Bakanlığının gelecek yıl mayıs ayında İstanbul'da gerçekleşecek en büyük ticaret konferansı "Trade Winds"e de değindiği ve Bakan Bolat'ı bizzat görüşmek üzere Washington DC'ye davet ettiği kaydedildi.

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Bakan Bolat ABD'li mevkidaşı ile görüştü
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