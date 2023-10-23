Bakan Bolat açıkladı! 18,8 milyar liralık operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince bu yılın ilk 10 ayında gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 18,8 milyar Türk lirası değerinde kaçak ticari eşya ile uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Ekiplerin ülke sathında düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeden akaryakıta, tütün ve tütün mamullerinden elektronik sigaraya, alkollü içkiden kültürel varlıklara, tekstilden gıdaya, değerli madenlerden tıbbi malzemelere, oto yedek parçasından canlı hayvana sayısız tür ve çeşitte kaçakçılığa konu olan eşya ele geçirildi. Ekipler, yılın ilk 10 ayında zehir tacirlerine yönelik sürdürdüğü operasyonlarda toplam 3,6 milyar Türk lirası değerinde 8,8 ton uyuşturucu maddeye el koydu. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda yaklaşık 4,3 ton esrar, 2,1 ton metamfetamin, 814 kilo kokain, 249 kilo eroin, 301 kilo ecstasy ve 206 kilo afyon sakızı ele geçirildi.



15,2 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ



Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, ticari eşya kaçakçılığına yönelik yürütülen operasyonlarla yaklaşık 15,2 milyar liralık yakalama gerçekleştirdi.

Haksız kazanç sağlamak uğruna ülke ekonomisini tehdit ederek ülkeyi iktisadi kayba uğratmaya yeltenip iç piyasa dengesini ve dürüst ticaret erbabının çalışma ortamını bozmaya yeltenen kötü niyetli şahısların faaliyetlerine engel olundu. Yürütülen operasyonlarda 870 ton akaryakıt, 376 milyon adet makaron, 27 milyon adet sigara filtresi, 605 bin elektronik sigara ve aksamı, 5 milyon 600 bin adet elektronik sigara tütünü, 900 bin paket sigara, cep telefonu ve aksamı başta olmak üzere 4 milyon 348 bin adet elektronik eşya, 3 bin 754 ton gıda, 153 bin adet oto yedek parçası, 1 milyon 263 bin adet tıbbi malzeme, 440 bin adet giyim eşyası, 801 ton değerli maden, 3 bin 865 adet tarihi eser, 3 bin 502 adet CITES kapsamında hayvan ve bitki kaçak olduğu tespit edilerek, yurda girişine izin verilmedi.



2023 yılının ilk 10 ayı boyunca yürütülen faaliyetler neticesinde toplam 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu. Ticaret Bakanlığı, başta toplum sağlığı ve güvenliği olmak üzere ülkeyi ekonomik ve ulusal güvenlik yönünden zarara uğratmak isteyenlere ağır darbe vurdu.