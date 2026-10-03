Bakan Bolat açıkladı: Eylül ayında ihracat rekoru! 26 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin dış ticaret verilerini İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıkladı.

Bolat, küresel ekonominin pandemi sonrası tedarik zinciri sorunları, jeopolitik gerilimler, enerji şokları ve artan korumacılığın etkisi altında bulunduğunu belirterek, 2026 yılında enerji fiyatlarındaki yükselişin üretim maliyetleri, enflasyon, dış ticaret ve büyüme üzerinde ilave baskı oluşturduğunu söyledi.

Dünya Ticaret Örgütünün 2025'te yüzde 4,6 büyüyen küresel mal ticareti hacminin 2026'da yüzde 1,9 artmasını beklediğini aktaran Bolat, OECD'nin 23 Eylül 2026 tarihli Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu'nda ise küresel ekonominin 2026'da yüzde 2,9, 2027'de yüzde 3 büyümesinin öngörüldüğünü ifade etti.

TÜRKİYE EKONOMİSİ 24 ÇEYREKTİR BÜYÜYOR

Bolat, Türkiye ekonomisinin küresel koşullardaki zorluklara rağmen büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

2026'nın ikinci çeyreğinde ekonominin yüzde 2,3 büyüdüğünü, ilk çeyrekte ise büyümenin yüzde 2,6 olarak gerçekleştiğini aktaran Bolat, böylece ekonominin 24 çeyrek boyunca kesintisiz büyüme performansı sergilediğini söyledi.

2026'nın ilk 6 ayındaki büyümenin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 olduğunu belirten Bolat, yıllıklandırılmış GSYH'nin 1 trilyon 706 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Net mal ve hizmet ihracatının büyümeye 0,6 puan katkı verdiğini belirten Bolat, üretim tarafında sanayi, hizmetler ve tarımın; harcama tarafında ise özel tüketim, net ihracat ve yatırımların milli gelir artışına olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Bolat ayrıca, ağustos ayında işsizlik oranının yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleştiğini ve son 40 aydır tek haneli seviyesini koruduğunu belirtti. İstihdam edilenlerin sayısının ise ağustosta bir önceki aya göre 136 bin artarak 32 milyon 507 bine ulaştığını söyledi.