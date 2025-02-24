Bakan Bolat açıkladı: Fahiş fiyatlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlıkta gerçekleştirilen Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, Ramazan ayında fahiş fiyatlarla mücadelenin devam edeceğini ifade ederken enflasyona yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

572,5 MİLYAR LİRA FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLANDI

Bolat, Bakanlıkta gerçekleştirilen Ahi Esnaf Beratı Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, görev alanlarında 184 meslek kolunda faaliyet gösteren 2 milyon 247 bini aşkın esnaf ve sanatkarın bulunduğunu söyledi. Bakanlıkça Türkçe ve İngilizce hazırlanan Ahilik Ansiklopedisi'ni ilim dünyasının istifadesine sunduklarını anımsatan Bolat, Ahi Evran Veli Vakfı'nın kurulmasına ilişkin kanun tasarısının da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelmek üzere olduğunu bildirdi.

Bolat, Kovid-19 salgını sürecinde yaklaşık 9 milyar liralık karşılıksız nakdi kaynağı ticaret erbabı için tahsis ettiklerini hatırlatarak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği kefaletiyle Halkbank üzerinden esnafa 2002-2024 döneminde 572,5 milyar lira tutarında yüzde 50 faiz sübvansiyonlu finansman desteği sağladıklarını aktardı.

Yeni hazırlanan Esnaf ve Sanatkar Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı yakında yürürlüğe koyacaklarına işaret eden Bolat, "Bakanlığımızın görev alanında 34 ayrı türde 11 bin 500'ü aşkın kooperatif de bulunuyor. 2012-2016 döneminde Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı yürürlüğe koymuştuk. 2025-2029 yıllarındaki 5 yıllık plan da hızla hazırlanıyor." diye konuştu.

110,5 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ

Bolat, Bakanlığın, 772 kooperatifin 826 projesine 110,5 milyon lira hibe desteği sağladığına dikkati çekti. Geçen yıla ilişkin büyüme oranının açıklanmasıyla ülke ekonomisindeki olumlu seyrin görüleceğine dikkati çeken Bolat, "İstihdamda 33 milyona yaklaştık, mal ihracatını geçen yılı 262 milyar dolar, hizmetlerde 115 milyar dolarla kapadık, ülkemize 377 milyar dolar döviz kazandırdık. Esnaflarımızın da ihracata yönelmesini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Her geçen yıl esnaflarımızın e-ticaret yoluyla ihracata katılımı artıyor." ifadesini kullandı.

Bolat, enflasyonla mücadelede büyük aşama kaydedildiğine işaret ederek, "Bakanlık olarak öncü verilere göre yaptığımız istatistiki tahminler gösteriyor ki bu yıl şubatta gerek enflasyon gerekse gıda enflasyonu ılımlı seviyede gözleniyor. Gıda fiyatlarında bu sene şubat ayındaki aylık artışın oldukça düşük bir oranda kalacağını, özellikle taze sebzelerde, işlenmiş gıdalarda fiyatların yatay seyrettiğini görüyoruz, gıda fiyatlarındaki ılımlı durum manşet enflasyonu da aşağı doğru çekecektir. Şubat ayı enflasyonu açıklandığında yüzde 40'ın altına gerileyeceğini ümit ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, ocak ayında ilgili bakanlar ve sektör paydaşlarıyla gerçekleştirilen toplantıyı anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörel sorunlarını dinledik, çözüm önerileri konusunda istişareler yaptık. Kendilerine ramazan ayında fiyatların artırılmaması, sabitlenmesi hatta indirilmesi konusunda çağrıda bulunduk. Onlar da hemen bütün kesimler, esnaflar, marketler, gıda toptancıları, borsalar ve oda başkanları bu ramazanda fiyat artışı olmaması konusunda bütün üyelerine çağrı yapacaklarını taahhüt ettiler. Kamuoyuna yansıyan bu çağrıları görüyoruz, bunu görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Bu ramazanı, gıdada fiyatlar noktasında ılımlı şekilde geçireceğiz. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları konusunda mağdur olmaması, adil ve şeffaf bir ticaret düzeni için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

Denetimler, sektörel düzenlemeler ve Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulaması'yla piyasaların dengeli, ılımlı ve istikrarlı şekilde işlevini sürdürmesi için çalıştıklarını belirten Bolat, esnafı fahiş fiyattan değil sürümden kazanmaya teşvik ettiklerini bildirdi.

TÜKETİCİ GÜVENİNİ ÖNCELEYEN ESNAF ÖDÜLLENDİRİLDİ

Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Taha Enes Şener de Ahi Esnaf Beratı uygulamasının, ticari faaliyetinde ahlaki ve etik değerlere sahip çıkan, tüketici güvenini önceleyen, haksız fiyat artışıyla mücadeleye katkı sunan esnaf ve sanatkarları onurlandırmak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Şener, söz konusu beratla iş hayatında ahlak ve etiğin öncelikli yer edinmesine katkı sunmayı hedeflerini söyledi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de fırsatçılıkla mücadelede dürüst çalışan esnaf ve sanatkarın önemli rol üstlendiğini aktararak, esnaf ve sanatkara sağlanan her türlü finansman desteğinin de önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından, Türkiye'nin birçok ilinden gelen esnaf ve sanatkarlara ahilik beratları takdim edildi.