Bakan Bolat açıkladı! Hedef 5 milyar dolar

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl ikinci kez Katar'a gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, ülkemiz ile Katar arasındaki ortaklığımızın güçlendirilmesine olan bağlılığımız ortaya konulmuştur.