Bakan Bolat açıkladı! Hedef 5 milyar dolar

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabu üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Bolat'ın açıklamaları ise şöyle:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl ikinci kez Katar'a gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, ülkemiz ile Katar arasındaki ortaklığımızın güçlendirilmesine olan bağlılığımız ortaya konulmuştur.
Katar Emiri Şeyh Tamim ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında, Ticari Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının (TEPA) yürürlüğe girmesi ile birlikte ikili ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşması beklenmektedir."
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl ikinci kez Katar'a gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, ülkemiz ile Katar arasındaki ortaklığımızın güçlendirilmesine olan bağlılığımız ortaya konulmuştur.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) December 5, 2023
Doha'da gerçekleştirilen EXPO 2023 fuarı çerçevesinde,… pic.twitter.com/ACVd2Iq80J