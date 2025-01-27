Bakan Bolat açıkladı: İran’a dış ticaretimiz 500 milyon dolarlık bir artış kaydetti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı için bir araya geldi.

Toplantının ardından konuşan Bakan Bolat, 6 hafta önce, Tahran'da 2 gün süren heyetler arası Karma Ekonomi Komisyonu'nun 29'uncu dönem toplantısının başarıyla tamamlandığını ve mutabakat zaptının imzalandığını hatırlatarak, "Bu anlaşma ticaret, gümrük, tarım, yatırım, finans, ulaştırma, turizm sektörlerinde iş birliğinin artırılmasını, ticaretin artırılmasını kapsıyordu. Biliyorsunuz her iki ülkenin değerli cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki ticareti orta vadede 30 milyar dolara yükseltme konusunda bir vizyon ortaya koymuştu. Karma Ekonomi Komisyonu eş başkanları olan biz bakanlar ve kurmaylarımız da özel sektörlerimizle beraber bu hedefi gerçekleştirme konusunda azami gayret ve çalışma gösteriyoruz" diye konuştu.

'KAPI KÖY'ÜN TİCARET GEÇİŞİNE AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

Türkiye-İran karşılıklı ticaretinin 2024 yılında önemli bir artış gösterdiğini belirten Bakan Bolat, "Bu anlamda Türkiye'den İran'a dış ticaretimiz bizim rakamlarımıza göre yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artış kaydetmiş oldu. Daha fazla artmasını diliyoruz. Diğer taraftan Türk yatırımcıların kardeş ülke İran'da 2 milyar doların üzerinde yatırımları bulunmaktadır. Bu yatırımlar da İran'da üretim ve istihdam anlamında faydalı olmaktadır. Türkiye açısından da yatırımlar arttı. Ticaretin daha da arttığını, hızlandığını karşılıklı olarak görmekteyiz. Bu çerçevede turizm konusunda ülkemizde yılda 2,5 milyon civarında İranlı turisti ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İranlı turistleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ulaştırma alanında yine iki ülke bakanlıkları arasında ortak komiteler düzenli olarak toplanmakta ve karşılıklı meselelerini ele almaktadırlar. Biz Türkiye olarak Van'daki Kapı Köy Gümrük Kapımızı modernleştirerek, ticaret geçişine de açılması konusunda beklenti içindeyiz. İran tarafından yapılacak bazı düzenlemelerle inşallah yakın zamanda o da başarılacaktır. Benzeri bir şekilde Sarısu Sınır Ticaret Merkezi'nin de inşaatını biz tamamladık. İran tarafından da açılış konusunda bir aksiyon bekliyoruz" dedi.

'ENGELLERİN ORTADAN KALDIRILMASI HUSUSUNDA MUTABIK KALDIK'

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık ise ortak ekonomik komisyon toplantısının uzun bir aradan sonra yaklaşık bir ay önce Tahran'da düzenlendiğini hatırlatarak, "Bu toplantının düzenlenmesinden kısa bir süre sonra tekrar Türkiye'de değerli mevkidaşımızla bir araya gelmek müteakip kaldığımız konuları ciddiyetle takip ettiğimizi gösteriyor. Bugün görüşmelerimizde bahsi geçen vizyona ulaşmak için bazı engellerin ortadan kaldırılması hususunda mutabık kaldık. Mutabakatlarımızın arasında Türk filosu ve İran filosunun taşımacılıktaki işlerinin kolaylaştırılması hususunda da mutabık kaldık. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere taşımacılık ve transit alanındaki iş birliğimizi geliştirmek, plan dahilinde. İşbirliklerimizi başta transit koridorları alanında geliştirerek hem iki ülkenin, hem de bölgenin barışına ve gelişmesine katkıda bulunacağız" dedi.