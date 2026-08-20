Bakan Bolat açıkladı: Türkiye bu sektörde dünya 7’ncisi

Sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı olarak 850 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı ile ithalatının gerçekleştiği 163 gümrüğün yönetiminden sorumlu olduklarını söyledi.

İç ticarette sektörel düzenlemelerden sorumlu olduklarını aktaran Bolat, haksız fiyat eylemlerine karşı denetimler ile idari yaptırımların da sorumluluk alanlarında bulunduğunu vurguladı.

Bakan Bolat, sayısı 4 milyon 700 bini bulan esnaf, tüccar ve sanayicilerle ilgili kurum konumunda olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

"İşlerimiz öylesine önemli ve dakik ki gümrük otomasyon sisteminde bir saatlik arıza olsa bir anda on binlerce tırın ve yüzlerce geminin girişleri, çıkışlarında büyük bir aksama olur. O nedenle dakik ve otomasyonla çalışmak zorundayız. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği dahil olmak üzere 200 ülkeyle ekonomik müzakereler, anlaşmalardan sorumluyuz. Böylesine geniş, 20 genel müdürlüğü olan devasa bir teşkilat."

Bolat, üreten ve çalışkan bir şehir olan Kütahya'nın aynı zamanda doğal taşların, madenciliğin ve sanayinin geliştiği bir il olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren seramik, cam, porselen, çini sektörleri, yani taşa ve toprağa dayalı sanayi sektörleri, çok hızlı gelişti ve bugün Türkiye bu sektörde dünyada 7'nci büyük ülke konumunda." dedi.

"KÜTAHYA'NIN İHRACATI 1 MİLYAR DOLAR SINIRINA DAYANDI"

Kütahya'da linyit kömürüne bağlı termik santrallerle yoğun şekilde enerjiye katkı verildiğini hatırlatan Bolat, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin kurulu kapasitesi olan 140 bin megavat/saat enerjinin 70'te biri Kütahya'da üretiliyor. Ülkemizin elektrik enterkonnekte sistemine gönderiliyor. Kütahya, jeotermal zengin kaynaklarıyla artık, aynı zamanda bir turizm şehrimiz oldu. Yeni yatırımlarla çok daha büyüyecek ve turizmden istifade edecek. Jeotermale dayanan, kaplıcalara dayanan sağlık turizmi alanında da hızla gelişti. İhracatı seven bir şehir. 2002'de 46 milyon dolar olan Kütahya'nın ihracatı 1 milyar dolar sınırına dayandı. Geçen sene 975 milyon dolardı, bu yıl 1 milyar doları aşacak. Buna yürekten inanıyoruz."

Bolat, ithalatı 253 milyon dolar olan Kütahya'nın 1 birim ithalat, 4 birim ihracat yaptığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kütahya, ülkemizin dış ticaret dengesine ve döviz varlığına olumlu katkıda bulunan bir şehrimiz. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak Kütahya'daki bu çalışmaları destekliyoruz. Eximbank ihracat kredisi ve sigorta desteklerinden Kütahya da faydalanıyor ve 2025 yılında toplam 82 milyon dolar Eximbank finans desteği sağlandı. Bu yıl da ilk 7 ayda 62 milyon dolar sağlandı. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığının ihracat hibe desteklerinden Kütahya'mız geçen yıl 104 milyon lira aldı, bu yıl da ilk 7 ayda 60 milyon lirayı geçti. Hizmet ihracatçılarımıza geçen yıl 27 milyon lira destek verdik. 82 milyonun üstüne hizmet ihracatımıza da 27 milyon lira desteklerimiz verildi."

"KÜTAHYA STRATEJİK BİR MEVKİDE BULUNUYOR"

Bakan Bolat, AK Parti döneminde Kütahya'ya eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapı ve üstyapıya, sağlık tesislerinden okullara kadar 114 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını hatırlattı.

Kütahya'nın çok önemli bir merkez olduğuna işaret eden Bolat, "Kütahya, Türkiye'de en önemli akslardan biri olan kuzey-güney aksı yani İstanbul'dan başlayıp Antalya'ya kadar uzanan o önemli yolun çok önemli bir kavşak noktasında. İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya her tarafa 3 saat mesafede. Yani kuzeye, güneye, doğuya, batıya üçer saat mesafede tam ortada stratejik bir mevkide bulunuyor. Bu da önemli bir avantaj." ifadelerini kullandı.

Bolat, Kütahya'nın Türkiye ekonomisi ve milli gelire büyük katkılar yaptığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Esnaflarımız için inşallah yarın 100 milyon lira finansman desteği olarak hemen göndereceğiz. TESKOMB'la konuştuk, Halk Bankasıyla konuştuk. Kütahya'da 18 bin 100 esnafımız var. Geçen yıl 1,6 milyar lira yüzde 50 faiz indirimli esnaf kredisi kullandırıldı yüzde 25 maliyetle. Bugün maliyet yüzde 20 ve 7 ayda 860 milyon lira Kütahyalı esnafımız finansman desteği kullandı. Esnafımızın müracaatlarına göre TESKOMB kefaleti, İl Esnaf Sanatkar Kefalet Kooperatifleri Birliği üzerinden bu destekler uzatılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 hafta önce müjdelediği işletme kredilerinde yüzde 50 artışla 1,5 milyon lira esnaf başına, yatırım, makine, demirbaş, ticari araç alma destekleri de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya çıkarıldı. Vadeleri birer yıl uzatıldı. Yatırım ve ticari araçta 5 yıl, işletme kredilerinde 4 yıl ve taksit vade ödemeleri 6 ayda bir yapılıyor."

Bakanlığın kadın kooperatiflerine de hibe destekleri verdiğini hatırlatan Bolat, 1 milyon liraya kadar kooperatif başına 4 yılda bir hibe desteği verdiklerini ve bir personel için 430 bin lira olmak üzere bir yıl boyunca hibe desteği sağlandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Kütahya Valisi Musa Işın, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör