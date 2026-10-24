Bakan Bolat açıkladı: Türkiye ihracatta vites yükseltiyor: 450 milyar dolarlık hedefi!

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul'da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASAD) tarafından düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Dış Ticaret Politikamız" konferansında Türkiye'nin dış ticaret performansını, küresel ticaretteki yeni fırsatları ve gelecek dönem hedeflerini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üretimden ihracata, yatırımlardan ticari diplomasiye uzanan bir vizyonla Türkiye'yi küresel ticaretin öncü ülkelerinden biri hâline getirmek için çalıştıklarını belirten Bolat, dış ticarette elde edilen kazanımlara dikkat çekti.

Türkiye'nin mal ihracatı 283,7 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin ihracat performansına ilişkin verileri paylaşan Bolat, 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan mal ihracatının 2025 yılında 273,4 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

2026 yılının ilk dokuz ayında mal ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 211 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, Eylül 2026 itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatının ise 283,7 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine çıktığını ifade etti.

HİZMET İHRACATI 124,9 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Türkiye'nin hizmet ihracatında da önemli bir artış kaydedildiğini vurgulayan Bolat, 2002 yılında 14 milyar dolar olan hizmet ihracatının 2025 yılında 124,9 milyar dolara yükseldiğini aktardı.

Bolat, imalat sanayi ihracatında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payının da yüzde 30,4'ten yüzde 43,5'e çıkarıldığını belirtti. Bu gelişmenin, Türkiye'nin katma değerli ve teknoloji yoğun üretim kapasitesini artırma hedefi açısından önem taşıdığına işaret etti.

EXİMBANK ARACILIĞIYLA İHRACATÇILARA 49,6 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

İhracatçıların finansmana erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bolat, Türk Eximbank aracılığıyla Eylül 2026 itibarıyla ihracatçılara 49,6 milyar dolarlık destek sağlandığını açıkladı.

Türkiye'nin dış ticaretteki kazanımlarını ileriye taşımak amacıyla ihracatçıların finansmana erişiminin güçlendirildiğini belirten Bolat; katma değerli ve teknoloji yoğun üretimin teşvik edilmesi, serbest ticaret anlaşmalarının genişletilmesi ve ticari diplomasi faaliyetleriyle yeni pazarlara erişimin artırılmasının öncelikler arasında yer aldığını ifade etti.

2029 YILI İÇİN 450 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Küresel ekonomide korumacılık eğilimlerinin ve belirsizliklerin arttığına dikkat çeken Bolat, Türkiye'nin üretim gücünü, girişimci iş dünyasını ve stratejik vizyonunu güçlendirerek dış ticarette ilerlemeyi sürdüreceğini belirtti.

Bolat, 2029 yılı için mal ve hizmet ihracatını toplam 450 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun daha fazla üretim, daha güçlü ihracat, daha yüksek teknoloji ve küresel ticarette daha etkin bir Türkiye hedefi üzerine inşa edildiğini vurgulayan Bolat, Türkiye'nin üretim ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör