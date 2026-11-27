Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu'nun (KEK) 20. Dönem Toplantısı kapsamında Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile bir araya geldi.

İki ülkenin üst düzey yetkililerinin de katıldığı toplantıda Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ele alındı. Görüşmelerde ulaştırma, sanayi ve tarım başta olmak üzere çeşitli alanlardaki iş birliği konuları değerlendirildi.