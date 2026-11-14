Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-Singapur ticaretinde 1,4 milyar dolar hedefi! Yatırım ve iş birliği artacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Singapur Ticaret Bakanları Görüşmesi ve JETCO İmza Töreni'ne katıldı. Odakule'de düzenlenen törende konuşmaların ardından Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Grace Fu JETCO protokolünü imzaladı.

'JETCO İLE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ DAHA İLERİ NOKTALARA TAŞIYACAĞIZ'

Ömer Bolat, "Öncelikle COP31 Dünya Çevre Zirvesi vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı ve Ticaret Bakanı Sayın Grace Fu'yu ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Kendisiyle gerçekleştirdiğimiz ikili ve heyetler arası verimli görüşmelerde ticari ve ekonomik ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alma fırsatı bulduk. Sayın Bakan ile birlikte Türkiye ile Singapur arasında Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi'nin (JETCO) kurulmasına ilişkin kurucu deklarasyonu imzaladık. Bugün attığımız bu adım, Singapur'a ve Güneydoğu Asya bölgesine verdiğimiz önemin önemli bir göstergesidir. Bugün aynı zamanda Türkiye ile Singapur arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın 14 Kasım 2015'te imzalanmasının yıl dönümü. Bu açıdan güzel bir tevafuk oldu. Anlaşmanın yıl dönümünde iki ülke ekonomik ilişkilerini daha ileriye taşımak amacıyla JETCO'yu kurma deklarasyonuna imza attı. JETCO ile ikili ilişkilerimizi daha ileri noktalara taşıyacağız. Bu mekanizma, bakanlar ve kurmaylarının daha sık bir araya gelmesine, ilişkileri gözden geçirmesine ve yeni projelerle işbirliğini genişletmesine imkan sağlayacak önemli bir enstrümandır" dedi.