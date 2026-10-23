Bakan Bolat: Amerikan şirketlerinin Türkiye’ye 16,5 milyar dolarlık doğrudan sermaye yatırımı oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK),Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu ve Endeavor Türkiye işbirliğiyle hayata geçirilen GO GLOBAL Türkiye Zirvesi'ne katıldı. Küresel ölçekte büyümeyi hedefleyen teknoloji girişimlerini ve dünyaca ünlü yatırımcıları bir araya getiren zirvedeki özel panel oturumlarında ve networking buluşmalarında uluslararası pazarlara açılma fırsatlarını değerlendirildi.

"EKONOMİMİZ YILLIK ORTALAMA YÜZDE 5,35 BÜYÜDÜ"

Türkiye'nin dış ticaret hacminin ekonomideki yerine değinen Bolat, "Mal ve hizmet ihracatı ile ithalatımızın toplamı 850 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, ülkemizin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının yarısına karşılık geliyor" dedi. Mal ve hizmet ihracatının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 25'ini oluşturduğunu belirten Bolat, "Ekonomimiz yıllık ortalama yüzde 5,35 büyüdü. Milli gelirimiz 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara, mal ve hizmet ihracatımız ise 50 milyar dolardan 409 milyar dolara yükseldi" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE 90 BİN YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET BULUNUYOR"

Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, "Türkiye'de 90 bin yabancı sermayeli şirket bulunuyor. Son 23 yılda ülkemize 294 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi sağlandı. Yerli ve uluslararası girişimler, ekonomimizin gelişimine katkı sunuyor" ifadelerini kullandı. Yapay zeka, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşümün hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Bolat, Türk girişim ekosisteminin oyun, e-ticaret, sağlık teknolojileri, siber güvenlik, finansal teknolojiler ve yazılım gibi alanlarda hızla geliştiğini, bu alanlarda Türk ve Amerikan girişimleri arasında iş birliği için önemli bir potansiyel bulunduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN GİRİŞİM EKOSİSTEMİ 2019-2024 YILLARI ARASINDA 9,4 KAT BÜYÜDÜ"

Türkiye'nin girişim ekosisteminin değerinin 40 milyar euroyu aştığını ve binden fazla girişim sermayesi destekli şirketi bünyesinde barındırdığını belirten Bolat, "Türkiye'nin girişim ekosistemi 2019-2024 yılları arasında 9,4 kat büyüyerek Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarları arasında en hızlı büyüyen teknoloji ekosistemi oldu. Fintek sektörümüz ise 2025'te 201 milyon dolarlık yatırım çekti" dedi. Türkiye'nin fintek ekosisteminin yerli ve yabancı yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Bolat, dijital ödemeler, açık bankacılık ve yapay zeka destekli güvenlik çözümlerinin öne çıktığını söyledi. İstanbul'un 7 unicorn'a ev sahipliği yapan güçlü bir teknoloji merkezi haline geldiğini belirten Bolat, ABD ile iş birliğinin Türk girişimlerine sermaye ve uluslararası pazarlara erişim, Amerikalı yatırımcılara ise yenilikçi çözümler ve bölgesel büyüme fırsatları sunabileceğini dile getirdi.

"BU YIL 42 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ KESİNLİKLE AŞMIŞ OLACAĞIZ"

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmine ilişkin konuşan Bolat, "Geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacmimiz yüzde 13 artışla 38,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl 42 milyar dolar seviyesini kesinlikle aşmış olacağız. Amerikan şirketlerinin Türkiye'ye 16,5 milyar dolarlık doğrudan sermaye yatırımı oldu. ABD'deki Türk yatırımcılar da 14,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi hedefimiz 100 milyar dolar" dedi. Dijital teknolojiler, yapay zeka, fintek, yazılım ve siber güvenliğin Türkiye'nin ekonomik hedeflerine katkısına da değinen Bolat, Türkiye ile ABD arasında 2019'dan bu yana dijital ekonomi alanında teknik diyalog yürütüldüğünü belirterek, veri, blokzincir, yapay zeka, 5G ve siber güvenlik alanlarındaki çalışmaların iki ülkenin şirketleri ve girişimcileri arasındaki iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

"GAYEMİZ TÜRKİYE'DEKİ GİRİŞİMCİLERİN GÜÇLENMESİ"

Bakan Bolat, zirvenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Etkinlik, Türkiye'deki dijital teknoloji alanında başarılı genç girişimcileri, startupları ve uluslararası fon sahiplerini yatırımcılarla buluşturan ve onları ortak ederek daha büyük gelişmelere kapı açmak için düzenlenen büyük bir organizasyon. Burada 100'ün üzerinde yatırım bekleyen startup ve dijital şirket bulunuyor. 50'nin üzerinde uluslararası fon yatırımcısı ve yöneticisi buraya geldi. Bu zirve vesilesiyle yeni ortaklıklar ve sermaye birleşmeleri çıkacak. Biz de hükümet olarak hem fon yöneticilerine hem de yatırımcılara ve startuplara bu alanda yaptığımız yenilikleri, gelişmeleri, proje ve programlarımızı anlatıyor ve onların yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Onlara Türkiye'nin başarılarını, dünya ekonomisi içindeki artan büyüklüğünü ve rolünü anlatıyoruz. Gayemiz Türkiye'deki girişimcilerin güçlenmesi ve uluslararası yatırımcıları da Türkiye'ye çekebilmek" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör