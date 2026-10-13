Bakan Bolat, Brüksel’de Türkiye-AB İş Zirvesi’ne katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk ve Avrupa Birliği (AB) iş dünyasının geniş katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-AB İş Zirvesi'ne katıldıklarını bildirdi. Zirvede AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile birlikte iş dünyası liderlerine hitap ettiklerini belirten Bakan Bolat, Sefcovic'in konuşmasında Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yaptığını ve bu bağları ileriye taşımada Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu (YDTD) mekanizmasının kilit rol oynadığını ifade ettiğini kaydetti.

'TİCARET HACMİ 233 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Türkiye ile AB arasındaki köklü ekonomik ortaklığa dikkati çeken Bakan Bolat, "233 milyar doları aşan ticaret hacmimiz ve ülkemizdeki doğrudan yabancı yatırımların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan Avrupa sermayesi, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki köklü ekonomik ortaklığın ve karşılıklı bağımlılığın en somut göstergeleridir" dedi.