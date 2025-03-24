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Giriş Tarihi: 24.3.2025 09:19

Bakan Bolat Bulgaristan ticaret heyeti ile bir araya gelecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet yarın Bulgaristan’a giderek önemli temaslarda bulunacak.

AA
Bakan Bolat Bulgaristan ticaret heyeti ile bir araya gelecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet yarın Bulgaristan'a gidecek. Bakan Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracatçılarla birlikte yarın Bulgaristan'da çeşitli temaslarda bulunacak.

Bulgaristan ticaret heyetiyle bir araya gelecek olan Bolat, ardından Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile görüşecek. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra yatırım potansiyeli de ele alınacak.

Ayrıca, Bolat ve beraberindeki heyet, Türk-Bulgar iş dünyası temsilcileriyle iftarda buluşacak.

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Bakan Bolat Bulgaristan ticaret heyeti ile bir araya gelecek
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