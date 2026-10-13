Bakan Bolat: Cari açık tarihsel ortalamaların altında seyrediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı ağustos ayı cari işlemler hesabı istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri sonrası yaptığı yazılı değerlendirmede, ekonomideki dış dengeye ilişkin önemli rakamları paylaştı.
CARİ AÇIĞIN GSYH'YE ORANI YÜZDE 2,3 OLDU
Ağustos ayında cari işlemler hesabı 4,1 milyar dolar fazla verdi. Böylece 2026 yılının ilk 8 ayında cari işlemler hesabında toplam 31,5 milyar dolarlık açık kaydedildi. Aylık fazla, geçen yılın aynı ayında gerçekleşen 4,6 milyar dolarlık fazlanın altında kaldı. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ise ağustos itibarıyla 42,1 milyar dolar oldu.
2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2025'te yüzde 1,9 seviyesindeydi.
Buna rağmen cari açığın GSYH'ye oranı, 2002-2025 dönemini kapsayan yüzde 3,4'lük tarihsel ortalamanın altında kaldı.
HİZMET İHRACATI 125,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Yıllıklandırılmış verilere göre, 2026 yılı ağustos ayında hizmet ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 artarak 125,1 milyar dolara yükseldi.
Mal ve hizmet ihracatının toplamı ise yıllık bazda yüzde 3,8 artışla 405,3 milyar dolara ulaştı. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ihracatı 345,2 milyar dolar, hizmet ihracatı 125,1 milyar dolar olarak kaydedildi.
Çekirdek cari dengedeki güçlü performansa dikkat çeken Bakan Bolat, altın ve enerji hariç tutulduğunda yıllıklandırılmış cari işlemler hesabında 26 milyar dolar fazla verildiğini aktardı.
"EYLÜL AYINDA DA CARİ FAZLA BEKLİYORUZ"
Ticaret Bakanı Bolat, Eylül ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %24,8 oranında gerileyerek 5,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirtti. Bu tablo doğrultusunda, Ağustos ayının ardından Eylül ayında da cari işlemler hesabının fazla vermesinin beklendiğini kaydetti.
CARİ AÇIĞIN GSYH'YE ORANINDA TARİHSEL DÜŞÜŞ
Küresel ölçekte enerji ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyir ile oynaklığın risk unsuru olmaya devam ettiğini belirten Bolat, buna rağmen cari açığın milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini altını çizdi.
2002-2025 yılları arasındaki tarihsel ortalaması %3,4 olan cari açık/GSYH oranının; 2025 yılında %1,9 olarak gerçekleştiği, 2026'nın ikinci çeyreğinde ise yıllıklandırılmış bazda %2,3 seviyesinde kaldığı bildirildi.
Ticaret Bakanlığı olarak ihracat destekleri, ticaret diplomasisi, pazar ve ürün çeşitlendirmesi ile ihracatı güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Bolat, "Mal ve hizmet ihracatındaki kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve dış ticaret dengesinin cari işlemler dengesine sürdürülebilir katkı sağlaması temel önceliğimiz olmaya devam edecektir." dedi.
Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat" vizyonu kapsamında ülkemizi dünya ihracat liginde üst sıralara taşımak üzere gayretle çalışmalarını sürgülendiğini vurgulayarak, "Türkiye ekonomisine duyulan güvenle, Türkiye Yüzyılı'nı, Ticaretin Yüzyılı yapma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme anlayışımızla ülkemizin ekonomik kazanımlarını kalıcı hale getirmeyi ve Yüce Allah'ın izniyle, küresel ticarette daha güçlü bir Türkiye inşa etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.