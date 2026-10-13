Bakan Bolat: Cari açık tarihsel ortalamaların altında seyrediyor

CARİ AÇIĞIN GSYH'YE ORANI YÜZDE 2,3 OLDU

Ağustos ayında cari işlemler hesabı 4,1 milyar dolar fazla verdi. Böylece 2026 yılının ilk 8 ayında cari işlemler hesabında toplam 31,5 milyar dolarlık açık kaydedildi. Aylık fazla, geçen yılın aynı ayında gerçekleşen 4,6 milyar dolarlık fazlanın altında kaldı. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ise ağustos itibarıyla 42,1 milyar dolar oldu.

2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış cari işlemler açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, 2025'te yüzde 1,9 seviyesindeydi.

Buna rağmen cari açığın GSYH'ye oranı, 2002-2025 dönemini kapsayan yüzde 3,4'lük tarihsel ortalamanın altında kaldı.

HİZMET İHRACATI 125,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yıllıklandırılmış verilere göre, 2026 yılı ağustos ayında hizmet ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,2 artarak 125,1 milyar dolara yükseldi.

Mal ve hizmet ihracatının toplamı ise yıllık bazda yüzde 3,8 artışla 405,3 milyar dolara ulaştı. Ağustos ayında yıllıklandırılmış mal ihracatı 345,2 milyar dolar, hizmet ihracatı 125,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

Çekirdek cari dengedeki güçlü performansa dikkat çeken Bakan Bolat, altın ve enerji hariç tutulduğunda yıllıklandırılmış cari işlemler hesabında 26 milyar dolar fazla verildiğini aktardı.

"EYLÜL AYINDA DA CARİ FAZLA BEKLİYORUZ"

Ticaret Bakanı Bolat, Eylül ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine kıyasla %24,8 oranında gerileyerek 5,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirtti. Bu tablo doğrultusunda, Ağustos ayının ardından Eylül ayında da cari işlemler hesabının fazla vermesinin beklendiğini kaydetti.