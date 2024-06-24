Bakan Bolat: Cezayir’de firmalarımızın toplam yatırım tutarı 6 milyar doları aştı

"CEZAYİR'DE FİRMALARIMIZIN TOPLAM YATIRIM TUTARI 6 MİLYAR DOLARI AŞTI"

Bolat, Cezayir ile ikili ticaret hacminin geçen yıl sonunda 6,3 milyar dolar olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rakam, bugüne kadar ulaştığımız en yüksek seviyedir. 2024 yılının ilk 5 ayında yükseliş trendinin sürmekte olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Nitekim ikili ticaret hacmimiz, bu yılın ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış kaydederek yaklaşık 2,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Ortak ticaret hacmi hedefini 10 milyar dolara ulaştırma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz, iki ülke arasında çok yakın zamanda Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanacağının müjdesini vermek istiyorum."

Cezayir ve Türkiye arasındaki ilişkilerin olumlu seyir izlediğine dikkati çeken Bolat, 55. Uluslararası Ticaret Fuarı'na 51 ihracatçı firma, kurum ve kuruluşun katılımıyla Bakanlık destekleriyle milli katılım organizasyonu düzenlendiğini aktardı. Bolat, Bakanlıkça Cezayir'e yönelik düzenlenen ticari etkinliklerin hız kesmeden sürdürüldüğünü bildirdi.

Bolat, iki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlara da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gelişmiş ve kalifiye iş gücü, istikrarlı ve düzenli yatırım ortamı, gelişmiş yatırım teşvik sistemi, yatırımcı dostu hükümet politikaları, stratejik coğrafi konumu tüm dünyadan birçok yatırımcı için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Cezayir, Türkiye'nin sadece Afrika'ya açılan kapısı değil, aynı zamanda Afrika'daki en büyük yatırım ortağı. Cezayir'de firmalarımızın yatırım tutarı 6 milyar doları aştı. Türkiye, Cezayir'de petrol ve doğal gaz harici en çok yatırım yapan ve en çok istihdam sağlayan ülkedir."