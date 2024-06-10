Bakan Bolat: Dış ticaret açığı 29,2 milyar dolara geriledi

'CARİ AÇIK YIL SONUNDA OVP HEDEFİNİN ÇOK ALTINDA GERÇEKLEŞECEK'

Dış ticaret açığındaki gerilemeye hizmet ihracatımızdaki artış da eşlik etmektedir. Hizmet gelirleri Nisan ayında yıllıklandırılmış bazda 103,8 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 50,4 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. • Nisan ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığında takvim etkisiyle gözlenen sınırlı artış geçici olup, Mayıs ayında önemli ölçüde daralması beklenmektedir. Ticaret Bakanlığımızca açıklanan Mayıs ayı dış ticaret verilerinde, ihracatımız %11,4 artışla 24,1 milyar dolar gerçekleşerek, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaşılmıştır. İthalatımız %10,3 gerileyerek, dış ticaret açığımız 12,5 milyar dolardan 6,5 milyar dolara düşmüştür. Bu tablo yıllıklandırılmış cari işlemler açığının, Mayıs ayında 25 milyar dolar civarına kadar inebileceğini göstermektedir.

Bu çerçevede yıl sonu cari işlemler açığının Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin (34,7 milyar dolar) çok altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

MAKROEKONOMİK İSTİKRAR GÜÇLENİYOR

Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, hem ekonomik büyümeyi daha dengeli bir yapıya dönüştürmekte, hem de cari işlemler hesabındaki iyileşme ile makroekonomik istikrarı güçlendirmektedir.

Böylece döviz yeterliliğimiz artmakta, döviz kurundaki dengeleme, fiyatlarında döviz kuru yapışkanlığı ile kontrolsüz yükselişini frenleme etkisini sağlamaktadır. Dış Ticaret ve cari işlemler dengesindeki dengeleme ve istikrar süreci "Yatırım-Üretm-İstihdam" hedeflerinde güçlü bir büyüme ve halkımızın refah artışını beraberinde getirecektir. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin 2024 yılı boyunca devam etmesi beklenmekte olup, dış ticaretin cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlaması öngörülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, dünya mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak amacıyla üretici ve ihracatçılarımızla yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.