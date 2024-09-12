Bakan Bolat: Dış ticaret dengesindeki gelişmeler büyümeyi daha dengeli hale getirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan temmuz ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İhracattaki artış ve ithalattaki düşüşün dengeli bir büyüme yapısını desteklediğini belirten Bolat, cari işlemler hesabındaki büyük iyileşmenin makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonominin geleceğine dair olumlu bir tablo sunmaya devam ettiğini ifade etti.

Bolat, temmuzda cari işlemler hesabında 566 milyon dolar fazla verildiğine dikkati çekerek, "Böylelikle geçen yılın aynı ayına göre cari işlemler hesabından 5,9 milyar dolarlık iyileşme kaydedildi. Böylelikle 2 ay art arda fazla verilmiş olup, ağustos ayında da fazla verilmeye güçlü bir şekilde devam edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"CARİ AÇIK NİSAN 2022'DEN BU YANA İLK DEFA 20 MİLYAR DOLARIN ALTINDA"

Cari işlemler açığının bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 61,8 azalışla 16 milyar dolar olarak kaydedildiği bilgisini veren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Böylelikle tepe noktası olan Mayıs 2023'te 57 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 37,9 milyar dolar azalarak, Temmuz 2024 itibarıyla 19,1 milyar dolara geriledi. Böylelikle yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, Nisan 2022'den bu yana ilk defa 20 milyar dolar seviyesinin altına geriledi. Aynı dönemde yıllıklandırılmış dış ticaret açığı ise 39,8 milyar dolara düştü. Yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, geçen yılın mayıs ayına göre, dış ticarette uygulanan politikaların etkisiyle yüzde 66,5 oldu. Bu yılın temmuz ayında yıllıklandırılmış ihracatımız, yıllık bazda yüzde 3,4'lük artış ile 261,5 milyar dolara yükseldi. Aynı ayda yıllıklandırılmış ithalat ise yüzde 8'lik azalışla 343,9 milyar dolara geriledi."

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığın yüzde 32 azalarak 82,4 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise 8,4 yüzde puan artarak yüzde 76 olduğunu belirten Bolat, dış ticaret açığındaki gerilemeye, hizmet ihracatındaki artışın eşlik ettiğini vurguladı.

"DIŞ TİCARETİN, EKONOMİK BÜYÜMEYE OLUMLU KATKILAR YAPACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR"

Bakan Bolat, hizmet gelirlerinin temmuzda yıllıklandırılmış bazda 106,8 milyar dolarla rekor yenilediğinin altını çizerek, hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirlerinin ise 52,4 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçlarıyla cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedildiğini ifade eden Bolat, "Ağustosta Bakanlığımızca açıklanan geçici dış ticaret istatistiklerine göre ihracatta yüzde 2,4 artış, ithalatta ise yüzde 10,8 azalış kaydedildi. Böylece dış ticaret açığında yüzde 43,4 oranında güçlü bir gerileme görüldü." bilgisini verdi.

Bolat, ağustosta yıllıklandırılmış cari işlemler açığının 16 milyar doların altına gerilemesinin öngörüldüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dış ticaret dengesindeki olumlu gelişmeler, ekonomik büyümeyi daha dengeli hale getirirken cari işlemler hesabındaki iyileşmeyle birlikte makroekonomik istikrarı güçlendiriyor. Nitekim 2024 yılının ikinci çeyreğinde cari işlemler açığında yüzde 52 oranında düşüş gözlenirken yüzde 2,5 oranındaki ekonomik büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından kaynaklandı. Bu yıl genelinde ihracattaki artış ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi bekleniyor. Dış ticaretin, cari işlemler dengesine ve ekonomik büyümeye olumlu katkılar yapacağı öngörülüyor. Ticaret Bakanlığı olarak, küresel mal ve hizmet ihracatındaki payımızı artırmak hedefiyle üretici ve ihracatçılarımızla sıkı işbirliği içinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."