Bakan Bolat dış ticaret verilerini değerlendirdi: Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabı üzerinden dış ticaret verilerine yönelik rakamları değerlendirdi. Bakan Bolat, "TÜİK tarafından yayınlanan Aralık 2024 Dış Ticaret İstatistiklerine göre, Türkiye 2024 yılında dış ticaret alanında başarılı bir doğrusallık süreci geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK DÜZEY

İhracatımız malların bir kısmında yüzde 2,5 puan artışıyla 262 milyara ulaşırken, ithalatımız yüzde 4,9 azalışla 344 milyara geri döndü. Dış ticaret açığımızda da 24 milyar dolarlık bir iyileştirme sunumu. Bu da cari işlemlerdeki açıklıkların iyileşmesine, cari açığının gerilemesine önemli bir katkı sağlamıştır. Dış ticaret ve cari işlemlerdeki bu olumlu gelişmeler ve iyileşme tablosu, para ve döviz piyasasında istikrar kazanmasını, Türkiye'nin uluslararası alandaki kredibilitesinin art ve enflasyon ile mücadelesinin fiyat artışı hızının düşmesinin de devam ettiğini gösteriyor.

Dünyada ekonomik istikrarlılık ve artan korumacılık açısından zorlu bir yıl olan 2024 yılında Türkiye'nin sanayide, tarımda, madencilik ve hizmetlerde başarılı bir performans sergilediği, hükümetimizin ve fedakâr ihracatçılarımızın ortak çalışmasının bir tezahürüdür. · 2024 yılı dış ticaretteki olumlu gelişmeler, ekonomi programımızın olumlu gelişmeleri net bir şekilde devam etmektedir. İhracattaki artış, ithalattaki azalışla bir düzeyde makroekonomik istikrarı güçlendiriyoruz, diğer genel ekonomik büyümenin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesini sağlıyor. 2024 yılında faaliyet illeri bazında 31 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 55 ilde ihracat arttı.2024 yılında 224 ülkede ihracat yapılmıştır. Bu çeşitliliğin 53'üne 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılmıştır. Ülkelere göre ihracatta 60 ülke tarihinin en yüksek üretimi yapılmıştır. · Avrupa Birliği üye ülkelerine (AB-27) 2024 yılında ihracat yaptığımız bir önceki yıla göre %4,1 artış ile 108,5 milyar dolara ulaşarak ve yüksek büyümeler ortaya çıktı. Türk Cumhuriyetleri'ne yapılan ihracat bir önceki yıla göre %12,8 artarak 11,1 milyara ulaşmış ve bugüne kadarki en yüksek düzeye çıkmıştır.

TOPLAM KİŞİ SAYISI 62,2 MİLYON

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkeleriyle ihracat ihracat, 2024 yılında bir önceki yıla göre %5,8 artış göstererek 69,9 milyar dolarlık tarih rekoruna ulaştı. 2024 yılında 1 milyar doların üstünde ihracatın fasıl sayısı 53 olmuştur. Fasıllara göre ihracatta 41 fasılda tarihin en yüksek üretimi yapılmıştır. 42 fasılda dış ticaretin tamamı verilmiştir. 2024 yılı üretiminde imalat sanayi 246,5 milyar dolar ile en yüksek değere yükseldi. (Toplam ihracatta imalat sanayi ihracatımızın payı: %94,1'dir.) dolayısıyla Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünündeki ihracat ödemesi 2024 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puanlık artış göstergesi %41,1'e çıktı. Bugün TÜİK tarafından açıklanan bir diğer veri olan turizm istatistiklerine göre, 2024 yılındaki turizm gelirleri geçen yıla göre %8,3 artışla 61,1 milyara yükselmiştir. Toplam kişi sayısı ise 62,2 milyona yükseldi.

Bu kapasite hizmet sunumunda güçlü performans ile mal ve hizmetler toplamı için 2024 yılı başında Başkanımızca ortaya konulan 375 milyar dolarlık ihracat hedefinin aşıldığının sevinciyle görüyoruz. Katma değeri yüksek ve inovasyona dayalı üretimle küresel ticaretteki konumumuzu genişletmek adına Ticaret Bakanlığı olarak, büyümenin sürdürülebilir şekilde büyümesi için destek programlarımızı, ticari diplomasi girişimlerimizi ve yurt dışı temsilcilerimiz boyunca sürdürüldüğü şekilde sürdürülmeyi sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığımız ile Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle üretilen Aralık ayı dış ticaret sistemlerine göre; Gelirimiz %2,1 oranında artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Böylece Aralık ayı ile birlikte, son 12 ayın 7'sinde o ayın en yüksek mal beyanı.

2024 yılı ihracatımız 2023 yılına göre 6,2 milyar dolarlık artışla 261,9 milyara ulaşarak Cumhuriyet tarihleri rekoru kırılmıştır. - 2024 yılı Aralık ayındaki ithalatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 oranında artarak 32,2 milyar dolar olarak hizmet vermektedir. 12 ayın 8'inde ithalatımız gerilemiştir.Böylece 2024 yılı genelinde ithalatımız 2023 yılına göre %5,0 azalarak 344 milyara gerilemiştir. 2024 yılı Aralık ayı dış ticaret açığımız, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,9 oranında artarak 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 ayın 7'sinde dış ticaret açığımız geri gelmişti. - 2024 yılında dış ticaret açığımız geçen yıla göre %22,7 azalarak 106,3 milyar dolardan 82,2 milyar dolara geri dönmüştür.

2024 yılının Aralık ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 6,3 puan azalarak %72,8 oldu. 2024 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen listeye göre 5,5 puan artarak %76,1 yükselmiştir. Bugün TÜİK tarafından gösterilen bir diğer veri olan Turizm İstatistiklerine göre 2024 yılındaki turizm gelirleri geçen yıla göre %8,3 artışla 61,1 milyara yükselmiştir. Toplam kişi sayısı ise 62,2 milyona yükseldi. - Mal ve hizmet ticaretinde faaliyetlerimiz bu başarıyla birlikte 2024 yıl sonunda cari işlemler açıklarımızın GSYH'ye kaydedilip %1'in temelinde ineceğini tahmin ediyoruz.

SON 12 AYIN EN YÜKSEK MAL AKTARIMI

2024 yılı ihracatımız 2023 yılına göre 6,2 milyar dolarlık artışla 261,9 milyara ulaşarak Cumhuriyet tarihleri rekoru kırılmıştır. 2024 yılı Aralık ayındaki ithalatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 oranında artarak 32,2 milyar dolar olarak hizmet vermektedir. 12 ayın 8'inde ithalatımız gerilemiştir.Böylece 2024 yılı genelinde ithalatımız 2023 yılına göre %5,0 azalarak 344 milyara gerilemiştir. - 2024 yılı Aralık ayı dış ticaret açığımız, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,9 oranında artarak 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Son 12 ayın 7'sinde dış ticaret açığımız geri gelmişti. 2024 yılında dış ticaret açığımız geçen yıla göre %22,7 azalarak 106,3 milyar dolardan 82,2 milyar dolara geri dönmüştür. 2024 yılının Aralık ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 6,3 puan azalarak %72,8 oldu. 2024 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen listeye göre 5,5 puan artarak %76,1 yükselmiştir. Bugün TÜİK tarafından gösterilen bir diğer veri olan Turizm İstatistiklerine göre 2024 yılındaki turizm gelirleri geçen yıla göre %8,3 artışla 61,1 milyara yükselmiştir. Toplam kişi sayısı ise 62,2 milyona yükseldi.

Mal ve hizmet ticaretinde faaliyetlerimiz bu başarıyla birlikte 2024 yıl sonunda cari işlemler açıklarımızın GSYH'ye kaydedilip %1'in temelinde ineceğini tahmin ediyoruz.son 12 ayın 7'sinde o ayın en yüksek mal aktarımı. 2024 yılı ihracatımız 2023 yılına göre 6,2 milyar dolarlık artışla 261,9 milyara ulaşarak Cumhuriyet tarihleri rekoru kırılmıştır. - 2024 yılı Aralık ayındaki ithalatımız, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 oranında artarak 32,2 milyar dolar olarak hizmet vermektedir.

12 ayın 8'inde ithalatımız gerilemiştir.Böylece 2024 yılı genelinde ithalatımız 2023 yılına göre %5,0 azalarak 344 milyara gerilemiştir. - 2024 yılı Aralık ayı dış ticaret açığımız, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,9 oranında artarak 8,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 ayın 7'sinde dış ticaret açığımız geri gelmişti. 2024 yılında dış ticaret açığımız geçen yıla göre %22,7 azalarak 106,3 milyar dolardan 82,2 milyar dolara geri dönmüştür. - 2024 yılının Aralık ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 6,3 puan azalarak %72,8 oldu.

2024 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen listeye göre 5,5 puan artarak %76,1 yükselmiştir. - Bugün TÜİK tarafından gösterilen bir diğer veri olan Turizm İstatistiklerine göre 2024 yılındaki turizm gelirleri geçen yıla göre %8,3 artışla 61,1 milyara yükselmiştir. Toplam kişi sayısı ise 62,2 milyona yükseldi. - Mal ve hizmet ticaretinde faaliyetlerimiz bu başarıyla birlikte 2024 yıl sonunda cari işlemler açıklarımızın GSYH'ye kaydedilip %1'in temelinde ineceğini tahmin ediyoruz.