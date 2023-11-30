Bakan Bolat: Dış ticarette çok iyi gidiyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) kapsamında ziyaret ettiği Hollanda'daki Türk STK'lerin başkan ve yöneticileri ile bir araya geldi.

JETCO kapsamında Hollanda'yı ziyaret eden Bakan Bolat, idari başkent Lahey'de, MÜSİAD Hollanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen, Türk STK'lerin yöneticilerinin de katıldığı toplantıda konuştu.

Hollandalı mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeleri, Türkiye ile Hollanda arasındaki yatırım ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımları anlatan Bolat, "Hollanda'da ticari faaliyet yürüten Türkler olarak STK'lerde örgütlenmeniz, teşkilatlanmanız bizim için çok önemli. Hem kendi mesleki haklarınızı ve hukukunuzu korumanız açısından, hem de ülkede daha etkin bir lobi çalışması yapabilmek açısından teşkilatlanmış olmak önemli." dedi.

Organize olan küçük grupların, kendilerinden sayıca daha büyük grupları geride bıraktığını belirten Bolat, "Sizler hem Türkiye-AB arasında, hem de Türkiye-Hollanda arasında bizim hem kültür, hem gönül, hem de ticaret elçilerimizsiniz. Sizin teşkilatlarınızla kuracağınız köprülerle ilişkiler daha da güçlenecek." diye konuştu.