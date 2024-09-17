Bakan Bolat: Enflasyon 3 ayda 24 puan azaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin düzenlediği Türkiye buluşmaları serisinde Isparta'da olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bu toplantılarda halkı, esnafı, çiftçiyi, ticaret ve sanayi odası üyelerini, sivil toplum kuruluşlarını dinleyerek çözüm önerilerinde bulunduklarını belirten Bolat, Türkiye'nin cennet gibi bir ülke olduğunu, tarımsal üretimde Avrupa'da ikinci, dünyada onuncu sırada olduğunu söyledi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın 22 yıllık döneminde tarımsal üretimdeki gelirin 31 milyar dolardan 71 milyar dolara çıktığına dikkati çeken Bolat, "İhracatımız 3 milyar dolardı. Şimdi tarımsal ihracatımız 31 milyar dolar. Bu sene inşallah 33 milyar doları aşacak. Tarımsal üretim büyüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, birinci önceliklerinin 86 milyon vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak, sonra ihracat yapmak olduğuna işaret ederek, "Üretimi az olan kritik ürünlerde ihracata kota getirme ya da sınırlama getirme gibi uygulamalar yapmak durumunda kaldık ama her şey tüketicilerimizin esenliği ve makul şartlarda ve fiyatlarda ürün alabilmeleri, tedarik edebilmeleri için olmuştu. Bu yıl mayıs ayında bazı ürünlerdeki ihracat kotası sınırlamalarını zaten aldırdık. En son birkaç gün önce zeytinyağında kotayı tamamen kaldırdık. Bu şekilde piyasayı yakından izlemeye devam ediyoruz. İçeride çiftçilerimizin uygun şartlarda fiyat bulabilmeleri için de ithalat sınırlaması getirmek durumunda kalıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıllık tarihinde 17 seçim kazanıp 22 yıl hükümet olan başka bir parti olmadığını anımsatan Bolat, "Çok başarılı, güven veren, teşkilatçı, dünya lideri bir Cumhurbaşkanımız var. İkincisi, güçlü bir teşkilatımız var. Üçüncüsü Cumhurbaşkanımızın hem vizyonerliğinde hem önderliğinde çok çalışkan, hizmet yapan eserler üreten hükümetler görev yaptı. 3 Kasım 2002'den bugüne kadar bütün bakan arkadaşlarımız canla, başla bu millet için, aziz milletimiz için, aziz vatanımız için çaba sarf ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, büyük reformlar yapıldığını, özgürlüklerin genişletildiğini, terörün çok büyük ölçüde Türkiye topraklarından tamamen defedildiği dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ekonomi beş katından fazla büyütüldü. Milli gelirdeki artış dolar bazında beş kat arttı. 230 milyar dolardan 1 trilyon 200 milyar dolara çıktık. Sene sonuna kadar daha da yükselecek. Kişi başına milli gelir de 3 bin 600 dolardan, 13 bin 300 dolara geçen ay sonu itibarıyla geldi. Bu yıl sonu itibarıyla 14 bin doların üzerinde, belki 15 bin doları da görebileceğiz. Bunlar kolay olmadı. Bütün bu çabalar, başarılar Isparta gibi bir gül bahçesinde gerçekleşmedi."

Tarımdan sanayiye, hizmetlerden ticarete çok büyük başarılar elde edildiğini vurgulayan Bolat, "Görüyoruz ki bu 22 yıllık başarıyı söndürmek ya da durdurmak için kriz veya felaket tellallığı üzerine kurulan bir muhalefet çabası var." görüşünü paylaştı.