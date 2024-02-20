Bakan Bolat, ETOK-JETCO Kurucu Deklarasyonu’nu imzaladı

Slovakya'da resmi temaslarını sürdüren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Slovakya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi Kurucu Deklarasyonu'nu imzaladı.



Bakan Bolat, bu imzayla Türkiye-Slovakya ikili ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığına dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Slovakya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) Kurucu Deklarasyonu'nu imzalayarak ikili ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. ETOK Kurucu Deklarasyonu Toplantısı Kapsamında Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sayın Denisa Sakova ile ikili görüşmede bulunduk. Sayın Sakova ile katıldığımız Forumu sonrasında ETOK Kurucu Deklarasyonunu imzaladık. JETCO, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi stratejik bir ortaklığa dönüştürerek, her iki ülkeden iş dünyası toplulukları ile omuz omuza çalışmamızı sağlayacaktır. Toplantı kapsamında ayrıca, İş Forumu kapsamında DEİK ile Slovakya Ticaret ve Yatırımı Geliştirme Ajansı (SARIO) arasında İş Birliği Mutabakat Zaptının imzalanmasına şahitlik ettik. Her iki belgenin imzalanmasını, Türkiye ve Slovakya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirecek kurumsal bir çerçeve oluşturulması açısından önemli buluyoruz. 2023 yılı itibarıyla Slovakya ile 2,3 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşarak iki ülke arasındaki en yüksek rakama ulaşmış bulunuyoruz. Slovakya ile ikili ilişkilerimizde otomotiv, inovasyon, bilişim, yenilenebilir enerji başta olmak birçok sektörde karşılıklı olarak büyük bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyelin ETOK/JETCO mekanizması kapsamında iki ülke Ticaret ve Ekonomi Bakanları olarak açığa çıkması için çaba göstereceğiz."