Bakan Bolat: Güçlü ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma kararlılığındayız

"GÜÇLÜ İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIMA KARARLILIĞINDAYIZ"

Bu konuda somut adımlar attıklarını vurgulayan Bolat, KKTC'de narenciye üretiminin mevsimsel şartlardan en az etkilenmesi, üretimin artırılması ve ihracatın desteklenmesi amacıyla soğuk hava deposu ve meyve ileri işleme yatırımlarına ilişkin protokol imzaladıklarını aktardı.

Bolat, gümrük alanında ise KKTC'ye x-ray cihazı temin edilmesine yönelik bir anlaşma yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, KKTC ile olan güçlü ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. İmzaladığımız anlaşmalar, ekonomik ve kültürel bağlarımızı güçlendirerek, aynı zamanda kardeş KKTC halkı ile dayanışmamızı da pekiştirecektir. Bu işbirliği ile KKTC'nin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamak ve ekonomik kalkınmasını desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."