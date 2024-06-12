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Giriş Tarihi: 12.6.2024 14:15 Son Güncelleme: 12.6.2024 14:17

Bakan Bolat: Güçlü ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma kararlılığındayız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile olan güçlü ilişkileri daha ileriye taşıma kararlılığında olduklarını vurgulayarak, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ile KKTC'de narenciye üretiminin artırılmasından x-ray cihazı teminine kadar çeşitli alanlarda anlaşmalara imza attıklarını bildirdi.

AA
Bakan Bolat: Güçlü ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma kararlılığındayız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Özdemir Berova ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bolat, konuk bakan ile iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini daha da derinleştirecek ve KKTC'nin ekonomik gelişimine katkı sunacak birçok konu üzerinde fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

"GÜÇLÜ İLİŞKİLERİMİZİ DAHA DA İLERİYE TAŞIMA KARARLILIĞINDAYIZ"

Bu konuda somut adımlar attıklarını vurgulayan Bolat, KKTC'de narenciye üretiminin mevsimsel şartlardan en az etkilenmesi, üretimin artırılması ve ihracatın desteklenmesi amacıyla soğuk hava deposu ve meyve ileri işleme yatırımlarına ilişkin protokol imzaladıklarını aktardı.

Bolat, gümrük alanında ise KKTC'ye x-ray cihazı temin edilmesine yönelik bir anlaşma yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak, KKTC ile olan güçlü ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. İmzaladığımız anlaşmalar, ekonomik ve kültürel bağlarımızı güçlendirerek, aynı zamanda kardeş KKTC halkı ile dayanışmamızı da pekiştirecektir. Bu işbirliği ile KKTC'nin geleceğe daha güvenle bakmasını sağlamak ve ekonomik kalkınmasını desteklemek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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Bakan Bolat: Güçlü ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma kararlılığındayız
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