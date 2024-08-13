Bakan Bolat: Hedefimiz 2030’a kadar 200 bin kişilik bir ihracat ordusu kurmak

Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında, ihracata yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği İhracat Akademisi çalışmalarına ilişkin işbirliği protokolünün imza töreni düzenlendi.

Bolat, Bakanlıktaki törende yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin 2003-2023 döneminde yıllık ortalama yüzde 5,4 büyüyerek, küresel anlamda güçlü performans sergilediğini söyledi.

Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın birbiriyle uyum içinde bulunduğu bir ülke olduğunu vurgulayan Bolat, ihracatı artırma ve ithalatı azaltma çabaları sonucu bu yılın ilk çeyreğinde sağlanan yüzde 5,7'lik büyümenin 1,6 yüzde puanının dış ticaretten geldiğini kaydetti.

Bolat, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın da istikrarlı artış gösterdiğine işaret ederek, mal ihracatının 2022'de yüzde 1,02'ye, 2023'te yüzde 1,08'e yükseldiği bilgisini verdi.

İhracatçı sayısındaki artışa da dikkati çeken Bolat, "2002'de 32 bin olan ihracatçı sayımız, şu anda 140 bine ulaştı. İhracat Akademisi ile güçlü bir ihracat ordusu kurmaya devam edeceğiz. Hedefimiz 2030'da kadar 200 bin kişilik bir ihracat ordusu kurmaktır. İhracat Akademisi Projesi de buna çok büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Bakanlık olarak ihracatçının doğru ve güncel bilgiye ulaşması için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Bolat, bu kapsamda e-Kolay İhracat Platformunun hayata geçirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi.

Bolat, "İhracatçı Yetiştirme ve Network Programları" ile de özellikle kadın ve genç girişimcilerin dış ticaret süreçlerine entegre olmalarına katkı sağladıklarını anlattı.