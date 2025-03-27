Bakan Bolat: İhracattaki performans istihdamı destekledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen ay işsizlik oranının yüzde 8,2 ile son 13 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

3 MİLYONUN ALTINA GERİLEDİ

Genç nüfusta işsizlik oranının geçen yılın genelinde ortalama yüzde 16,2 ile son 12 yılın en düşük seviyesinde seyrettiği bilgisini paylaşan Bolat, bu oranın şubat ayında yüzde 15 olarak kaydedildiğine dikkati çekti. Bolat, işsiz sayısının 9,5 yıl sonra ilk kez 3 milyonun altına gerileyerek 2 milyon 886 bin kişi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,7 olarak tarihsel olarak düşük seviyelerine yakın seyrederken, kadınlarda işsizlik oranı yüzde 11 ile yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Mal ve hizmetler ihracatındaki artış istihdamı korumakta işsizliği azaltmaktadır."

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İstihdam edilenlerin sayısının şubatta bir önceki aya göre 149 bin azalarak 32 milyon 314 bin kişi olduğunu ve istihdam oranının da 0,3 puan azalışla yüzde 48,8 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır. İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurt içi üretim ve istihdam desteklenmektedir. Bu çerçevede, inovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak, elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz."