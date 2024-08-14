Bakan Bolat İngiliz mevkidaşı ile video konferans yoluyla görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık'ın yeni göreve getirilen İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı ve Ticaret Kurulu Başkanı Jonathan Reynolds ile video konferans görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Görüşmenin verimli geçtiğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak, yatırımları teşvik etmek ve işbirliğimizi daha da güçlendirmek adına somut adımlar üzerinde durduk. Özellikle, 2024 yılında ikili ticaret hacmimizin 20 milyar doları aşmasını hedeflediğimizi ve bu doğrultuda atılacak adımları ele aldık. Ayrıca, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında güncellenmesi planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) müzakerelerine ilişkin süreçleri değerlendirdik ve müzakerelere Ankara'da başlama hususunda mutabık kaldık. Yenilenebilir enerji ve ulaştırma projelerinde iki ülke arasındaki finansman işbirliğinin önemini vurguladık."

STA'nın kapsamının hizmetler ve yatırımlar alanında genişletilmesinin, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerinin daha da derinleşmesinde ve ülkelerin liderlerinin hedef olarak belirlediği 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasında önemli bir adım olacağını belirten Bolat, "İki ülkenin iş dünyası arasında üçüncü ülkelerde işbirliği potansiyelini tam anlamıyla değerlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, Bakan Reynolds'a yeni görevinde başarılar diledi.