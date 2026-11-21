Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Antalya'da düzenlenen Esnaf Buluşması Programı'nda esnaf ve sanatkârlara yönelik finansman destekleri ve ticaret hayatının geliştirilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.
Söz konusu programda, esnafın finansmana erişim imkânları değerlendirildi.
ESNAFA 907,3 MİLYAR TL'Yİ AŞKIN FİNANSMAN DESTEĞİ
Bakan Bolat, 2002 yılından 2026 yılı Ekim ayı sonuna kadar esnaf ve sanatkârlara 4,7 milyonu aşkın kredi kullandırıldığını belirtti. Bu kapsamda toplam 907,3 milyar TL'yi aşan Hazine faiz destekli finansman sağlandığını kaydeden Bolat, 2026 yılının ilk 10 ayında ise 187 bin 673 kredi kullandırımıyla 168,1 milyar TL finansman desteğinin esnafla buluşturulduğunu ifade etti.
ESNAF KREDİLERİNDE ÜST LİMİTLER YÜKSELTİLDİ
Esnaf ve sanatkârlara yönelik kredi imkânlarında yapılan düzenlemelere de değinen Bolat, işletme kredilerinde üst limitin 1,5 milyon TL'ye, yatırım kredilerinde ise 3,5 milyon TL'ye çıkarıldığını bildirdi.
Geri ödeme sürelerinin de uzatıldığını belirten Bolat, işletme kredilerinde vadenin 48 aya, yatırım kredilerinde ise kredi türüne bağlı olarak 60 ve 72 aya yükseltildiğini açıkladı. Bolat ayrıca esnaf kredilerinde faiz oranlarının yüzde 20'ye kadar düşürüldüğünü kaydetti.
ESNAFIN İHRACATI 619 MİLYON DOLARA ULAŞTI
Esnaf ve sanatkârların uluslararası pazarlarda daha fazla yer almasının önemine dikkat çeken Bolat, esnafın geçen yıl gerçekleştirdiği ihracatın 619 milyon dolara ulaştığını bildirdi.
Türkiye genelinde 2 milyon 273 bini aşkın esnaf ve sanatkâr bulunduğunu belirten Bolat, üretim, yatırım ve istihdam kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı.
Bolat, Ahilik geleneğinden gelen dayanışma ve kardeşlik anlayışıyla esnafın finansmana erişimini kolaylaştırmayı, işletmelerin büyümesini desteklemeyi ve ticaret hayatındaki konumlarını güçlendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.