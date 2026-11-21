ESNAF KREDİLERİNDE ÜST LİMİTLER YÜKSELTİLDİ

Esnaf ve sanatkârlara yönelik kredi imkânlarında yapılan düzenlemelere de değinen Bolat, işletme kredilerinde üst limitin 1,5 milyon TL'ye, yatırım kredilerinde ise 3,5 milyon TL'ye çıkarıldığını bildirdi.

Geri ödeme sürelerinin de uzatıldığını belirten Bolat, işletme kredilerinde vadenin 48 aya, yatırım kredilerinde ise kredi türüne bağlı olarak 60 ve 72 aya yükseltildiğini açıkladı. Bolat ayrıca esnaf kredilerinde faiz oranlarının yüzde 20'ye kadar düşürüldüğünü kaydetti.