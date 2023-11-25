Bakan Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile bir araya geldi

"İKİ ÜLKE HALKININ REFAH SEVİYESİNİN ARTIŞINA KATKI SAĞLAYACAK ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Protokolün imzalanmasından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, protokolde yer alan maddeleri hayata geçirerek Rusya-Türkiye ilişkilerini daha ile bir seviyeye taşımak istediklerini belirterek, "Protokolde; ticaret, gümrük, enerji, tarım, sanayi, standardizasyon, ulaştırma, turizm, müteahhitlik gibi birçok başlıklar bulunuyor. Protokolü, Türkiye ve Rusya ekonomik ilişkilerinin önümüzdeki yıllarda izleyeceği rotayı belirleyen bir yol haritası olarak nitelendirebiliriz. Türkiye olarak bizim Rusya ile olan ilişkilerimizi belirleyen temel faktör, tarihi bağlar, iyi komşuluk ilişkileri, ortak menfaatlerimiz ve bağımsız karar alabilme kabiliyetidir. Bu anlayışa uygun olarak, karşılıklı adımlarımızı hızlandırarak iki ülke halkının refah seviyesinin artışına katkı sağlayacak çabalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Bakan Bolat, son yıllarda ticaret, turizm ve enerji alanında iki ülkenin büyük ölçüde yol kat ettiğini ifade ederek, "2013 yılında sadece 33 milyar dolar olan ikili ticaret hacmimiz, 2022 yılı sonunda 68 milyar doları geçmiştir, bu yıl sonunda yaklaşık 6 milyonun üzerinde Rus turisti ülkemizde ağırlamış olacağız. İki ülke arasındaki ticaretin dengeli ve sürdürülebilir bir çerçevede geliştirilerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için yoğun çaba sarf edilmektedir" dedi.