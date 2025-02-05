Bakan Bolat: Tekstil ve konfeksiyon ihracatında yeni yıla iyi başladık

Avrupa'nın en büyük hazır giyim etkinliği olma özelliği taşıyan İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın (İstanbul Fashion Connection-IFCO) 7'ncisi İstanbul Fuar Merkezi'nde başladı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından ve Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonu olan fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl mal ihracatında 262 milyar dolara, hizmetler ihracatında ise tahmini 115 milyar dolara ulaştıklarını, toplamda 377 milyar dolarlık ihracatı yakaladıklarını söyledi.

Bu yıl mal ihracatında 280 milyar dolar, hizmetler ihracatında ise 120 milyar dolar hedeflediklerini dile getiren Bolat, "İnşallah 400 milyar doları birlikte yakalayacağız." diye konuştu.

Bolat, hazır giyim sektörünün herkes için çok büyük önem taşıdığını, Türkiye sanayisinin ilk göz ağrısı ve yıldızı olduğunu kaydederek, net ihracatçı ve istihdam yoğunluklu bir sektör olan hazır giyim ve tekstile çok fazla önem verdiklerini söyledi.

Dünyada "hazır giyim ve konfeksiyon" ile "tekstil ve ham maddelerinde" 6'ncı sırada olduklarını ifade eden Bolat, Avrupa'da ise tekstilde ikinci, hazır giyimde üçüncü tedarikçi ülke olduklarını bildirdi.

IFCO'nun 3 yıl önce hayata geçirildiğini ve kısa sürede Avrupa'nın en prestijli ve en büyük hazır giyim fuarı haline geldiğini kaydeden Bolat, "Emek veren ekip ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Ticaret Odası yetkililerini yürekten kutluyorum. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak sadece IFCO'nun değil tüm ticaret erbabının ve ihracat ailesinin yanında olduğumuzu her fırsatta çalışmalarımızla ve desteklerimizle gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

"TEKSTİL VE KONFEKSİYON İHRACATINDA YENİ YILA İYİ BAŞLADIK"

Bakan Bolat, son bir ay içerisinde burada katıldığı halı ve mobilya fuarlarının çok verimli geçtiğini ve katılımcıların memnun olduğunu belirterek, "IFCO'dan da inşallah bereket fışkıracak, verimli bir fuar geçecek, sizlerin yüzleri gülecek. Sizlerin yüzleri güldükçe de biz memnun ve mutlu olacağız." şeklinde konuştu.

Tekstil ve konfeksiyonda geçen yılı 2023'e göre yüzde 2,4'lük azalışla ve 32,1 milyar dolar ihracatla kapattıklarını dile getiren Bolat, dünya üretimi ve ticareti için zor bir yılı geride bıraktıklarını, buna rağmen ana makro göstergelerin hepsinde olumlu gidişat ortaya çıktığını, 2025 ve 2026 ile beraber güçlü bir istikrar içinde sürdürülebilir yüksek oranlı büyüme rakamlarını yakalayacaklarını söyledi.

Bolat, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün geçen yıl 19,7 milyar dolar ihracat yaptığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekstil sektörümüz de 9,4 milyar dolar bir ihracatla kapattı. Burada ocak ayına iyi başladık. Tekstil ve konfeksiyon sektörleri toplamda yüzde 1 artışla 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Önümüzdeki aylarda bunun daha da hızlanacağına inanıyoruz. Çünkü Avrupalısı, Amerikalısı, Uzak Doğulusu veya başka coğrafyalarda Türkiye'nin çok kaliteli sanayi üretimine sahip, teknolojisi iyi ve hızlı teslimata uygun, iyi bir üretici ve tedarikçi ülke olduğuna inanmış konumda. Uzakdoğu'dan ayrılmakta olan bazı sanayiler, üreticiler Türkiye'ye yatırımlarını kaydırmaktadırlar. Gün geçmiyor ki bu konuda talepler hükümetimize ulaşmasın."

"IFCO AVRUPA'NIN EN BÜYÜK, EN KALİTELİ VE EN ÇOK İŞ YAPILAN HAZIR GİYİM FUARI OLDU"

Ticaret Bakanı Bolat, ocakta tekstil ve hazır giyim ihracatının miktar bazında yıllık olarak yüzde 4 arttığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"IFCO'dan sonra, marttaki Texhibition'dan sonra (kumaş ve iplik fuarı) sonra bu siparişler daha da artacak. Çünkü bu fuar 8 salonda 40 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak. Alım heyetleri ki Ticaret Bakanlığı olarak destekliyoruz. Yurt dışından birçok ülkelerden buraya sipariş için alıcıların gelmesini sağladı. Bu bölgede oteller tamamen dolu konumda."

Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın hazır giyim, tekstil ve konfeksiyon sektörlerine verdiği desteklerden bahsederek, "IFCO'da 8 salonda 500 katılımcı firma var. Bu verilerle Avrupa'nın en büyük, en kaliteli ve en çok iş yapılan hazır giyim fuarı konumuna ulaştı. Ticaret Bakanlığı olarak IFCO 2025'te de stant kurulum masraflarının, tanıtım harcamalarının yüzde 50'sini destekliyoruz. Alım heyetleri de desteğimiz kapsamında." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerden bahseden ve 17 çeyrektir kesintisiz büyüdüklerini dile getiren Bolat, geçen yıl turizmden elde ettikleri gelirin 61,1 milyar dolara yükseldiğini, müteahhitlik sektörünün yurt dışında kazandığı ihale büyüklüğünün 28 milyar 650 milyon dolara ulaştığını anlattı.

"ARTIK GÜÇLÜ VE BÜYÜK DÜNYA MARKALARI ÇIKARMANIN VAKTİ GELDİ"

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı geliştirmek ve ihracatçıların finansmana ulaşması noktasında önemli gayret içinde olduklarını belirterek, bu alanda verilen desteklerden ve gerçekleştirilen projelerden bahsetti.

Reeskont kredilerinde maliyetlerin düşmeye devam edeceğini vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul ve Türkiye ihracatta, fuarcılıkta, müteahhitlikte, turizmde parlayan bir yıldız konumunda. Fuarcılıkta iyi bir konuma geldik. Artık güçlü ve büyük dünya markaları çıkarmanın vakti geldi. Her alanda başarı hikayesi yazacağız. Konfeksiyon sektörü bir miktar zor bir yıl geçirdi geçen yıl. Bunun en önemli sebebi en önemli pazarımız olan Avrupa'daki talep düşüklüğü oldu. Buna rağmen ihracatçılarımız canla, başla çalıştı. İnanıyoruz ki güçlü tedarik ve üretim kapasitesi, hızlı teslimatıyla, çok iyi tasarımlarıyla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü daha çok başarı hikayeleri yazacak. Türkiye'nin ve Türk sanayisinin ilk göz ağrısı olan hazır giyim, konfeksiyon ve tekstil sanayisini asla bırakmayacağız ve büyütmeye, güçlendirmeye, desteklemeye her alanda devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Bolat, fuar alanındaki stantlara ziyarette bulunarak katılımcılarla sohbet etti.